­­­Vrbětice

Česká veřejnost je masírována médii a politiky protichůdnými informacemi okolo výbuchu ve Vrběticích v roce 2014. Normální smrtelník není schopen posoudit a rozeznat, co je pravda a co fabulace. Co je pravda, co se skutečně událo.

Zaprvé. Výbuchy dvou muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku se udály v říjnu a prosinci 2014. Do vzduchu vylétlo cca 100 tun výbušnin a vojenského materiálu. Celková částka na kompletní vyčištění areálu se odhaduje na více než jednu miliardu korun. Zadruhé. Při prvém výbuchu přišli o život dva občané České republiky. Zatřetí. Výsledkem kauzy v roce 2021 je gradující diplomatická krize mezi ČR a Ruskou federací. Začtvrté. Zatím bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z Prahy (27 osob i s rodinami) a 20 českých diplomatů z Moskvy (62 osob i s rodinami). Zapáté. Česká vláda vyloučila z tendru na dostavbu JE Dukovany ruskou firmu Rosatom. Zašesté. Informace o zapojení agentů GRU z Ruska do výbuchu ve Vrběticích se veřejnost dozvěděla až v dubnu 2021, téměř sedm let po výbuchu a tři roky po tom, co české zpravodajské službě měly k dispozici fotky a informace z Anglie. Zasedmé. Zpráva BIS k Vrběticím nebyla odtajněna. Seznámit se s ní mohlo pouze několik ústavních činitelů, poslanců a senátorů.

Pojďme na půdu možných podezření, náznaků, spekulací, dohadů, výmyslů, polopravd, dezinformací, položených a nezodpovězených otázek, fake news, mediálních konstrukcí atd.

Začněme zprávou BIS. Je v režimu Tajné. Co se skutečně událo? Předseda zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD): »Nemůžeme to vědět, jsou to tajné informace. Ale důvěřuji vládě a bezpečnostním službám. Když říkají, že to tak bylo, tak to tak bylo.« Veřejnost se nic nedoví. Proč asi? I kdyby zpráva BIS byla zveřejněna, nepoznáme, jestli je to pravda. Napadá mě přirovnání z Bible: Když Ježíš vstal z mrtvých a setkal se se svými učedníky, nevěřící Tomáš pochyboval, že vstal z mrtvých. Chtěl se přesvědčit a vložit prsty do ran Ježíšových. Ostatní uvěřili. Jaké je poučení? Blahoslaveni ti, kdož neviděli a uvěřili. Snad se pravdu dovíme, až se otevřou archívy tajných služeb za 30 nebo 50 let. Snad.

Co šetřila BIS před rokem 2014, v období 2014–2018, kdy policie vyšetřovala výbuch ve Vrběticích? Nikde jsem nezaznamenal, že by policie vedla hlavní vyšetřovací směr jako teroristický útok. Až do zlomu v roce 2018 spojeného s kauzou dvojitého agenta Skripala v Anglii. Tady BIS (i české tajné služby) selhala, protože neodhalila údajné agenty cizí mocnosti na území ČR chystající ve Vrběticích akci a nezabránila explozi, při které zahynuli dva lidé. Za to si ředitel BIS nezaslouží povýšení do generálské hodnosti.

Načasování a spuštění celé kauzy vyvolává řadu otazníků a spekulací. Vystoupení předsedy vlády Babiše a místopředsedy vlády Hamáčka na tiskové konferenci v sobotu odpoledne 17. 4. zapůsobilo jako blesk z čistého nebe. A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Ostrá diplomatická roztržka mezi ČR a Ruskou federací, vzájemné vyhošťování diplomatů, vyřazení Rosatomu z tendru na dostavbu JE Dukovany, ohrožena je vakcína Sputnik, tendr na dodávku jaderného paliva pro JE Temelín. A co Nord Stream 2? Polarizuje se česká veřejnost a politici. Půl roku před volbami do Parlamentu ČR. Není to příprava na český Majdan? Cui bono? (V čí prospěch, komu to poslouží?).

Zarážející je skutečnost, jak uvedl na tiskové konferenci nejvyšší státní zástupce Zeman a ředitel NCOZ plk. Mazánek, jedná se o živou kauzu. Vyšetřování stále pokračuje. Jak je možné, že z živého spisu či zprávy unikly do médií a veřejnosti informace? A to v přímém televizním přenosu! V minulosti řešily soudy obvinění osob, které měly způsobit úniky informací z živých policejních svazků.

Bezpečnostní služby se ne náhodou nazývají tajné. Tají, mlží, ovlivňují veřejnost, matou občany či cizí tajné služby, konají diverzní akce apod. Existují desítky či stovky příkladů z minulosti. Např. Gliwice v Polsku (1939), Katyň (1940), Tonkinský incident (1964), puč v Chile a zavraždění prezidenta Allenda (1973), invaze do Zátoky sviní na Kubě (1961), invaze do Iráku (2003-2011) atd. Některé praktiky tajných služeb odhaluje na Prima Zoom seriál Největší lži historie (5. díl Invaze do Iráku).

V hlavní roli je nyní propaganda, mediální masáž národa, zejména na ČT24. Vyvolávání emocí, obav a strachu mezi občany. Na povrch vyplynulo, kdo se snaží hledat řešení a najít kompromis, zatímco jestřábi požadují řešení formou ultimát. Měli bychom zklidnit hormon, nechat prostor a čas diplomatům obou zemí k nalezení řešení. Komunikace po diplomatickém kanálu bude pokračovat. To je pozitivní zpráva, snad světlo na konci tunelu.

Svatomír RECMAN