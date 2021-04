Na miskách vah

Tak jsem se dozvěděl, tedy podle soudního rozhodnutí, že nelze u nás nikoho odmítnout, když přijde třeba k přijímacímu řízení, kvůli tomu, že nosí například hidžáb. Jde údajně o porušení jeho základních lidských práv. Podivný výklad havloidních soudců. Přitom jde nejen o vyjádření náboženského cítění, ale i o vyjádření podřízenosti tentokrát žen mužům. Namítnete, co třeba křížek na krku, není to také vyjádření víry? Nejsem toho názoru. Ukřižování nebylo jen spojeno s Neronovou zlovůlí, ale dávno před Neronem Spartakovi otroci po porážce svého povstání poznali, co je to být ukřižován. Hrůznost oné doby nebyla o nic menší než v době, kdy vládli Neronové, Caligulové a další skoro perverzní římští císaři. Navíc dnes křížek na krku žen není znamením podřízenosti, ani víry, ale jednou z možností, jak zpracovat drahý kov.

Rozhodnutí soudu je politickým rozhodnutím, které odporuje sekularizaci. Víra je osobní věcí a neměla by být zatahována do veřejného dění, zvláště pak, jestliže zároveň ponižuje jednu skupinu obyvatel vůči druhé, i když si to ona skupina obyvatel neuvědomuje. Náš stát, který se hlásí k rovnosti věřících i nevěřících, by neměl přispívat k omezování nejen práv jedné skupiny obyvatel, ale ani k tomu, že by náboženské symboly rozdělovaly společnost. Každý má jistě právo na víru, ale od toho jsou svatyně jednotlivých věrouk. Tam neruší ty druhé nejen svými náboženskými projevy, ale ani otevřeným prosazováním své víry proti těm druhým.

Svět nežije v dobách, kdy církve rozhodovaly o životě lidí. Pokrok se dostal do všech sfér života. Ani právo jednoho nemůže být na úkor práva a cítění těch druhých. Navíc některé profese mají své potřeby a zákonitosti, které mohou být v rozporu s bigotním inzerováním své sounáležitosti s jistým náboženským projevem. I to je třeba dát na misku vah.

Milan ŠPÁS