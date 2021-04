Rozhovor Haló novin s krajským zastupitelem a zastupitelem obce Studenec na Třebíčsku Josefem Zahradníčkem (KSČM)

Nedovedu si představit naši energetickou soustavu bez jádra

Dlouhá léta jste stál v čele Studence jako jeho starosta, dříve předseda místního národního výboru. Kolik to bylo volebních období a let?

Poprvé jsem byl zvolen poslancem MNV ve Studenci 6. června 1981 a poté opakovaně. Naposledy v komunálních volbách v roce 2018 zastupitelem obce. Předsedou tehdejšího integrovaného MNV pro čtyři obce s cca 1700 obyvateli jsem byl zvolen v únoru a do funkce nastoupil v březnu 1984. Po prvních volbách po převratu v roce 1989 jsem vykonával jedno volební období funkci uvolněného místostarosty (starosta byl neuvolněný) a následně až do roku 2014 funkci starosty.

Za takovou dobu za vámi musí stát obrovská odvedená práce. Na co jste nejvíce pyšný, za co jste rád?

Mám za to, že všechny roky strávené ve funkci byly pro obec Studenec velice významné a důležité, a to také z důvodu, že jsem měl štěstí na dobré kolegy, se kterými jsme dokázali táhnout za jeden provaz správným směrem. Přesto za zmínku stojí výstavba nové prodejny v akci Z otevřené v roce 1987 a následně například plynofikace, rozvod a provoz kabelové televize, dokončení kanalizace, stavba ČOV, vodovodu, a hlavně provoz těchto zařízení obcí Studenec. Stranou nezůstala ani stálá modernizace budovy školy a kulturně sportovního areálu s budovou sokolovny. Byla velice dobrá spolupráce s politickými stranami, a hlavně se čtrnácti společenskými organizacemi v obci.

Rád vzpomínám na čtyřdenní oslavy 900. výročí první písemné zmínky o vzniku naší obce v roce 2004 a založení tradice každoroční přehlídky dechových hudeb v našem kulturně sportovním areálu. Tato tradice byla přerušena covidem v roce 2020, tak jako mnoho dalších každoročně opakovaných a oblíbených akcí pořádaných našimi společenskými organizacemi.

Vrcholem společné dlouhodobé spolupráce byl pravděpodobně rok 2007, kdy obec Studenec zvítězila v krajské soutěži Vesnice roku Kraje Vysočina. Jsem rád, že i přes drobné problémy se v této nastoupené spolupráci pokračuje i nadále. Velice jsem si cenil i dobré spolupráce s podnikateli a podnikatelskými subjekty v obci, v okrese Třebíč i Kraji Vysočina.

Práce pro občany tedy bylo odvedeno hodně, působení v komunální politice je totiž mým koníčkem a mám celoživotní krédo: »Před problémy neutíkám, řeším je«.

V posledních komunálních volbách u vás zvítězila jiná místní koalice a jste »jen« zastupitelem obce. Jaký je váš vztah k současnému vedení Studence?

Současný starosta vykonával za mého působení, tuším, dvě volební období funkci neuvolněného místostarosty obce a v roce 2014 jsme si funkce vyměnili. V tomto volebním období jsem již pouze zastupitel obce bez jakékoliv funkce, jak jste uvedla. Mám za to, že spolupráce s ním je na dobré úrovni.

Ve vaší obci se nachází pozoruhodný dobový památník. Je stále na svém místě? Jak o něj obec pečuje a konají se u něho nějaké veřejné akce (ve dnech osvobození apod.)?

Pomník padlých občanů obce ve světových válkách s reliéfy Stalina, Beneše a Masaryka je stále na svém místě. Byl slavnostně odhalen v roce 1947. Nyní je nově opraven a dá se říct, že o pomník i o celou náves se obec dobře stará. Každoročně je k pomníku položen v květnu věnec nebo kytice a jednou za pět let proběhne vzpomínková akce s hudbou a lampionovým průvodem. Obdobně je postupováno i v případech výročí ČR.

V dobách, kdy jste byl starostou, jste stál osm let v čele Energoregionu 2020. Proč vzniklo toto volné sdružení obcí a jak funguje nyní?

Co se týče jaderné energetiky v okrese Třebíč, tak to je i z mého pohledu na napsání celé knihy, a ne jen několika málo vět. Řeknu tedy velice krátce a věřím, že čtenáři pochopí, o čem je řeč.

Energoregion 2020 (E 2020) je dobrovolné a nezávislé sdružení obcí, které založili starostové asi 130 obcí s téměř statisícem obyvatel po roce 1990 ve dvacetikilometrovém kruhu kolem Jaderné elektrárny Dukovany na území tří okresů. Hlavním předmětem činnosti sdružení je zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice.

Na základě dohody mezi zástupci Jaderné elektrárny Dukovany a sdružením obcí Energoregion 2020, Ekoregion 5, obcí Dukovany a Rouchovany vznikla v roce 1996 Občanská bezpečnostní komise (OBK), která byla doplněna o zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Sdružení a obce delegují svých sedm zástupců. Ti mají na straně společnosti ČEZ tým spolupracovníků-specialistů Jaderné elektrárny Dukovany.

Měl jsem tu čest být předsedou E 2020 téměř osm roků a být členem i OBK. Práci jsem vykonával v souběhu s výkonem funkce starosty obce. Naší snahou bylo také mimo jiné získat finanční prostředky do rozpočtů obcí, které jsou svým způsobem omezeny ve svém rozvoji vyhlášením zón ohrožení, bezpečnostními pásmy, spojenými s evakuací obyvatel.

A to vše v rámci novel atomového zákona schvalovaných v Poslanecké sněmovně PČR. Ve hře byl boj o sto milionů korun pro sto třicet obcí. Mnou předložený pozměňovací návrh nebyl podpořen ani zástupci politických stran z okresů Kraje Vysočina, kteří se dnes bijí v prsa za výstavbu nového jaderného zdroje v naší lokalitě. Paradoxem je, že dnes ani obcím již nejde o finanční prostředky, které ČEZ dává obcím v nepatrné výši v rámci jakéhosi sponzorství, ale o vlastní výstavbu nového jaderného zdroje. Je velice smutné, že žádná vláda od roku 1990 nenašla v sobě odvahu zahájit vlastní výstavbu a využít kladného stanoviska dotčených obcí a jejich občanů v regionu, a stále se jen mluví a mluví…

Nechci být špatným prorokem, ale je pravdou, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, a tak to může být i s podporou a důvěrou obcí a občanů v regionu ve výstavbu nového zdroje v regionu, a to také v souvislosti s nedořešeným hlubinným uložištěm vyhořelého paliva.

Jaký je váš názor na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany?

Nechci používat pojem dostavba. Jde přece o výstavbu nového bloku na zelené louce, a to se vším všudy, v sousedství stávajících čtyř bloků, které se následně mají postupně odstavovat a má být zahájena i jejich fyzická likvidace, jak jejich životnost a povolení k provozu bude končit. KSČM v okrese i kraji se vždy ve svých volebních programech hlásí k podpoře výstavby nového bloku a já osobně tento program plně podporuji, a to také proto, že si nedovedu představit stav naší energetické soustavy bez výroby elektrické energie z jaderných elektráren ať v Dukovanech či Temelíně. I tuto jadernou elektrárnu jsem měl možnost několikrát navštívit a hovořit se starosty okolních obcí. Myslím si, že tendr na dodavatele nového bloku musí být pro ČR ekonomicky co nejvýhodnější.

Jaký postoj k tomu mají obce v Energoregionu 2020? Odpůrci zpochybňují nezbytnost jaderné energetiky. Dokázali bychom pokrýt naši potřebu elektrické energie bez jaderných elektráren?

Dnes již nemám žádný vliv na dění v E 2020, ale snažím se být v obraze a stojím si za tím, co jsem již řekl. Jedna věc je, jak se na výrobu elektrické energie dívají odpovědní odborníci, a jak to vidí politici, a především »političtí turisté z nových rychlokvašných politických stran«, kteří vše kritizují, ale nemají za nic žádnou odpovědnost. Každý rozumný člověk ví, že i k výrobě elektrické energie je potřebný vždy určitý mix.

Uvedu dva příklady, a to na Německu, které se rozhodlo odejít od výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách a nahradit spotřebu z jiných zdrojů. Pokud by Německo pokračovalo v provozu ve svých jaderných elektrárnách a vytvářelo prostor pro jejich další výstavbu, byla by situace v Evropě, ale i ve světě úplně jiná. Víme, že rozvodné sítě jsou v celé Evropě propojeny. Mnohokrát jsme byly svědky různých black-outů v německých či rakouských rozvodných sítích, které hrozí poškozením naší rozvodné soustavy. Ale díky jaderným elektrárnám v ČR se podařilo tyto problémy vyřešit. Jaderné elektrárny mají jednu velkou a dobrou vlastnost, a to, že se dá jejich výkon poměrně dobře a rychle regulovat.

Opačná situace je ve Francii, která vsadila na výrobu elektrické energie především z jaderných elektráren.

Myslíte si, že je reálné JE Dukovany vůbec někdy dobudovat? Prozatím se těm, kteří nejsou až tak vtaženi do tohoto tématu, zdá, že se snad už čtvrtstoletí jen stále o tom mluví...

S takovým tempem, jak pokračuje stávající příprava, tak mám za to, že se ani zahájení výstavby v tomto desetiletí nedočkáme. Samozřejmě, že důležité slovo musí mít politici, poslední slovo bude mít vláda, ale problém je v tom, že nevíme, která a hlavně kdy…

Doufám, že se obce v E 2020 dobře seznámí s podmínkami výstavby a s následným provozem zařízení a řeknou si k tomu své slovo. Zatím se snaží urychlit přípravu, aby konečně bylo něco na stole, o čem se dá diskutovat z pohledu obcí, starostů a hlavně občanů.

Jste druhé volební období krajským zastupitelem. Jak zúročujete své zkušenosti z poslanecké práce, tedy tvorby legislativy jdoucí shora, i práce v obci, tedy zdola?

Ano, druhé volební období jsem zastupitelem Kraje Vysočina. Jistěže se dají zúročit i mé zkušenosti z práce v Poslanecké sněmovně, a hlavně práce z jednotlivých výborů.

V minulém období jsem byl také členem Jaderné komise rady kraje, která byla určitým koordinátorem všech zainteresovaných na přípravě výstavby nového jaderného zdroje v naší lokalitě. Neměl jsem z práce dobrý dojem, protože ministerstva a vláda dle mého názoru hledají stále nové a nové problémy a nemají v sobě tolik zodpovědnosti vzít na sebe rozhodnutí, která by posunula přípravu výstavby o krok dál a až ke konečnému cíli. Do problému bude ještě jistě hovořit Státní úřad pro jadernou bezpečnost v čele s paní Drábovou, která bude mít také jedno z rozhodujících slov. Své si k tomu řeknou i byrokraté v Bruselu, neziskové organizace a, nedej bože, že by konečné slovo měly mít soudy.

Nelze zapomenout ani na další problém, a to je hlubinné uložiště, o kterém se uvažuje v několika lokalitách na Vysočině a o kterém jsme jednali i v Jaderné komisi rady kraje. Dle mého názoru se může do země uložit pouze to, co se již nedá nijak využít nebo přepracovat, a ne palivo, které má v sobě ještě více než devadesát pět procent energie či paliva. Věřím, že dříve či později se najde způsob, jak palivo přepracovat a vrátit ho zpět do jaderných reaktorů. Ale to by musela být ve světě jiná politická situace, a hlavně zájem o oboustranně výhodnou spolupráci. Ale to je na jiné téma.

V současném 45členném Zastupitelstvu Kraje Vysočina jsme tři zastupitelé za KSČM, což je velice málo na prosazování našeho volebního programu. Já osobně jsem již se zvolením moc nepočítal, protože jsem kandidoval až ze sedmého místa. Následně jsem byl zvolen do funkce neuvolněného předsedy kontrolního výboru, který má třináct členů, a za KSČM jsem tam sám.

Co vám v poslední době udělalo radost, neboť média informují jen o problémech a starostech?

Abych řekl pravdu, tak moc radosti z dění na naší politické scéně nemám. Média jsou kapitolou samou pro sebe. K objektivitě mají daleko. Dění v Evropě a ve světě nevěští nic dobrého a mám z toho všeho velkou obavu a je mi z toho opravdu moc smutno.

Doufám, že voliči v podzimních volbách zapomenou na »rychlovykvašené« politiky a politické strany a hlasy dají těm, kteří budou respektovat jednoduché pravidlo »ty pán, já pán« a hájit především zájmy obyčejných lidí v ČR a hledat vzájemně výhodnou spolupráci mezi národy v Evropě a ve světě.

Jaký přístup mají občané vaší obce, v níž žije na 580 obyvatel, k vakcinaci proti covidu? Jak se dostávají staří a starší lidé na očkování?

Co vím, tak covid má v naší obci »klasický« průběh. Starší lidé mají oporu ve svých rodinách, a tím je zohledněn i přístup k očkování.

Monika HOŘENÍ