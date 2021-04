Saakašvili si nedá a nedá pokoj

V pondělí 19. dubna podepsaly parlamentní strany v gruzínské metropoli Tbilisi dohodu nazvanou Cesta Gruzie do budoucnosti. Soukromý server Euractiv, který je považován za hlásnou troubu bruselské administrativy, to označil za velký úspěch Evropské rady a jejího předsedy Charlese Michela, který dohodu zprostředkoval.

Končí tak bojkot parlamentu, který vyhlásily loni v říjnu gruzínské opoziční strany s tvrzením, že volby byly zmanipulované.

Jedině největší opoziční strana Jednotné národní hnutí dohodu nepodepsala, protože její předseda Nikanor Melia sedí ve vězení. Byl zatčen koncem února, když nezaplatil kauci ve svém trestním případu, vedeném s ním kvůli účasti na ozbrojeném povstání loni v létě. Evropská unie sehnala dobročinnou organizaci, která byla ochotna kauci zaplatit (asi deset tisíc dolarů), Melia ale odmítl. Prohlásil, že »o takovou podmíněnou svobodu nestojí«. Naopak. Vznesl požadavky. Jedním z nich byla milost pro Georgie Ruruu. To obratem splnila prezidentka Salome Zubarašviliová. Vyhověla žádosti Charlese Michela, i když s těžkým srdcem - současný spoluvlastník opoziční televizní stanice má podle jejího mínění »temnou minulost«, byl totiž za občanské války počátkem devadesátých let minulého století velitelem jedné ze vzbouřených jednotek.

Charlesovi Michelovi (na snímku) se podařilo gruzínskou politickou reprezentaci spojit proti Michailovi Saakašvilimu.

Další Meliův požadavek zněl na omilostnění všech, kdo se v posledních dvaceti letech zúčastnili bojů proti vládám či různých pučů nebo střelby do lidí. Zatím poslední puč byl poražen loni v létě. Do trestné činnosti se namočil i gruzínský exprezident Michail Saakašvili a dostal za to od soudu devět let vězení. Založil sice stranu Jednotné národní hnutí, ale na jejím řízení se podílí ze zahraničí, konkrétně z Ukrajiny, kam uprchl. Jeho strana získala v loňských volbách 27,14 procenta a »Míša«, jak se mu říká, je přesvědčen, že kdyby se mohl kampaně osobně zúčastnit, jeho řečnické umění by zabralo. Asi už zapomněl, že v roce 2013 musel z Gruzie hodně narychlo s rodinou utéci a že jen o rok později začalo vyšetřování, podle něhož nechával potlačit protesty občanů, a to střelbou do lidí.

Zpráva Euractivu Saakašviliho ani nepřipomíná, i když byl při Michelově vyjednávání s gruzínskými politickými stranami vlastně hlavním tématem. Michelovi se podařilo gruzínskou politickou reprezentaci spojit proti Saakašvilimu. Vládnoucí strana Gruzínský sen považuje Saakašviliho za hlavní »zlo«, malé opoziční strany za nebezpečného soupeře, který by je nejspíš připravil i o ty malé zisky, které z voleb mají. Prý to bylo i důvodem, proč stáhly požadavek na nové volby a umožnily ho nahradit Michelovým »kompromisem«. Nové volby se podle dohody budou konat, pokud Gruzínský sen nezíská v podzimních obecních volbách 43 procent hlasů. Jde o podivný požadavek, vlastně krok vstříc Gruzínskému snu, který loni získal v parlamentních volbách 48,15 procenta hlasů. O dost nižší požadavek by měl letos splnit lehce.

Euractiv se sice rozplývá nad »záchranou gruzínské demokracie«, ovšem eliminace Saakašviliho se Michelovi povedla elegantně. Rozporuplný politik opět prohrál. Melia asi nebude ochoten sedět další měsíce v cele a dohodu nakonec podepíše. Otázka zní, co bude se Saakašvilim. Vyhnali ho z Gruzie i z Ukrajiny. Tam se za prezidenta Volodymyra Zelenského směl vrátit. Do Gruzie má nadále cestu zavřenou. Pomocí družicového přenosu ocenil zásadovost členů Jednotného národního hnutí. To je všechno. Strana má vlastně dvě možnosti, »vybrat si mezi špatným a ještě horším«. Tvrdí to na webu Nation analytik David Avališvili. Buď se může vrátit do parlamentu, i když nedosáhla hlavního cíle, tedy osvobození Michaila Saakašviliho, nebo pokračovat v bojkotu parlamentu a vysloužit si značnou nelibost Bruselu, který gruzínskou dohodu považuje za »čest mundúru«. Brusel hodně touží po úspěchu, bylo také už načase po neúspěších se sháněním vakcíny a po ureckém ostentativním přezírání předsedkyně Evropské komise přinést nějakou lepší zprávu.

(pe)