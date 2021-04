Jordánská pomoc Palestincům

Ilustrační FOTO - Pixabay

Šéf jordánské diplomacie Ajmán Safádí se v minulém týdnu vydal do Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, aby předal palestinské autonomii dokumenty, které podle něj mají zabránit nucenému vystěhování několika desítek palestinských rodin z východního Jeruzaléma. Informovala o tom agentura AFP.

Východní Jeruzalém byl přibližně 20 let pod správou Jordánského království, než ho v šestidenní válce v roce 1967 získal Izrael. Jordánsko v něm po vytvoření Izraele v roce 1948 zbudovalo domy pro palestinské uprchlíky a uvádí, že má z té doby k dispozici nájemní smlouvy, které to dokládají. Izraelský soud podle jordánského tisku ale rozhodl, že palestinské rodiny mají z čtvrti Šajch Džarrá ve východním Jeruzalémě odejít do neděle 2. května, jinak budou vystěhovány, upřesnila AFP. Podle zprávy OSN se jedná o více než 70 rodin a jejich vystěhování má umožnit výstavbu nových židovských osad na palestinském území.

Jordánský ministr zahraničí na tiskové konferenci v Ramalláhu uvedl, že palestinské autonomii nyní »byly předány všechny dokumenty, které má Jordánsko k dispozici o nemovitostech a půdě v Jeruzalémě«. Safádí podtrhl, že pro jordánského krále Abdalláha II. představuje Jeruzalém »nepřekročitelnou mez«. Otázka Jeruzaléma je jablkem sváru mezi Izraelem a Palestinci. Izrael ho považuje za svou nedělitelnou metropoli, jenže Palestinci chtějí z východního Jeruzaléma vytvořit hlavní město státu, o který usilují.

Izrael se podle AFP k iniciativě Safádího nevyjádřil. Jordánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že »našlo dokumenty, které dokazují, že ministerstvo průmyslu uzavřelo v roce 1956 nájemní smlouvy na byty v Šajch Džarrá. Šlo podle nich o smlouvy uzavřené mezi jordánskou vládou, vlastníky domů a palestinskými nájemníky, kteří byli v registru úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Mluvčí ministerstva zahraničí AFP sdělil, že »nájemníci byli Palestinci, kteří uprchli z domovů v roce 1948«.

