Vozíčkář

Těžce pochybuji, že prezident republiky Miloš Zeman je i v posteli alfa samec. Navíc je to vozíčkář! Jeho nedělní televizní vystoupení ke kauzám s výbušninami však ukázalo, že ze sebe nejenže nenechá dělat pitomce, ale že stále dokáže své odpůrce vyvést z míry. Lidově vytočit.

Přestože seděl na vozíčku a měl problémy s hybností, dokázal, že je mužem na svém místě. Prezidentem České republiky. Téměř všichni opoziční politici jeho vystoupení až hystericky zkritizovali a odsoudili. To však bylo všechno, co s tím mohli dělat. Bylo až dojemné, jak se mohli přetrhnout, když zboural tu jejich pohádku o Vrběticích. To bylo ale všechno, protože ten alfa samec měl i tentokrát trumfy v ruce.

Richard KNOT