Popírají sami sebe

Nedalo mi to a znovu přidám něco o krizi vztahů ČR versus RF. Nedávno poskytnutý rozhovor ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova byl zajímavý v tom, že zrekapituloval hlavní protiruské mediální hysterické ataky, jež nejsou podloženy důkazně a jsou to především mediální spekulace o tom, jak za vše může RF. Připomněl, jak vyšuměla kauza otravy Litviněnka. Uvedl podrobnosti o malajském boeingu MH17, kde se uspořádalo posezení čtyř zemí Holandska, Belgie, Austrálie, Ukrajiny. Malajsie, které letadlo patřilo, pozvána vůbec nebyla, ale všechny čtyři státy souhlasily, a to je již známo, že jakékoli informace z tohoto kruhu mohou být vydávány pouze na základě konsenzu. To znamená, že Ukrajina, nad jejímž územím k této katastrofě došlo, získala právo veta a Malajsii přizvali až o šest měsíců později. Také vzpomněl kauzu Skripalů, záhadnou už v tom, že vůbec přežili a že policista, který byl v úzkém styku se Skripalovými, neměl vůbec žádné příznaky otravy. To samé i v případu Navalného, kde posádka letadla, blízká přítelkyně a také lékaři v Omsku neměli sebemenší příznaky vysoce toxického jedu značky Novičok.

Co se týká situace v České republice, tuto označil za schizofrenní. A takto pokračoval ve výčtu všech spekulativních mediálních útoků. Smutné však je, podle mého názoru, že tyto polopravdy a pololži berou naši, evropští a západní politici zcela vážně a na nich staví opravdu vážné politické kroky, jako jsou sankce, vyhošťování diplomatů. Ve všech zmíněných kauzách mně vyvstává na mysl jedna otázka: Proč by tohle vše RF dělala a tímto způsobem v této hysterii si sama dělala potíže?! Jaký by to mělo vůbec smysl!?

A teď, aby toho nebylo málo. Rusko je po celá staletí zvyklé na podobné ataky. Má něco, co by se vyprahlému Západu hodilo, a tím jsou jeho zdroje a k tomu není co dodat.

Náš senátor Tchajwanec přišel s iniciativou, že senátoři prozkoumají, jestli není Zeman vlastizrádce, protože nebyl tak štvavý proti RF, jak političtí rusofobové potřebovali. Na víkend se dokonce svolala demoška proti Zemanovi. Zeman má jako prezident ze všech ústavních činitelů nejsilnější mandát opřený o přímou volbu. A jestli ji tento systém uznává, nemůžu jej porušovat v momentě, kdy se mi to nehodí. Popírají tedy sami sebe.

Ale jak jsem již mnohokrát napsal, tohle jsou kapitalistické podmínky, které nám byly vnuceny. A na tu demošku bychom měli reagovat, ať už si myslíme o prezidentu cokoli. Ti, co ho volili, by měli dát jasně najevo, že je to především na nich, a Zemanovi vyjádřit podporu.

Roman BLAŠKO