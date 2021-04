Ilustrační FOTO - Pixabay

Covidová nezodpovědnost

Kenna Tannerová a její záchranný tým si dobře pamatují na případy turistů a výletníků, které museli zachraňovat poté, co si v době pandemie COVID-19 chtěli užít trochu dobrodružství v divočině. Byla mezi nimi žena, jež začala být unavená - a zavolala záchranáře, protože měla pocit, že túru nedokončí. Táborníci v šortkách, které zastihla sněhová bouře. Dobrodruh holdující BASE jumpingu, který neodhadl skok ze zrádného žulového útesu. Nebo zoufale nevybavený muž na sněžném skútru, kterého zasypala až po krk lavina.

Všechny zachránil tým Tip Top Search and Rescue během uplynulého roku z rozeklaného horského pásma Wind River v odlehlé části amerického státu Wyoming. A všichni byli zoufale nepřipravení na prostředí, do nějž se vydali. »Je to nesmírně frustrující,« řekla Tannerová, která záchrannou službu Tip Top vede. »Přáli bychom si, aby lidí respektovali, jaké je to riziko.« Během boje s pandemií začalo do přírody vyrážet mnohem více Američanů, než obvykle - v řádu desítek tisíc lidí. Prchají z přeplněných měst do národních parků a přírody kolem nich. Ale zatímco tyto davy nezkušených dobrodruhů zkoumají zrádný terén divočiny, mnozí nevyhnutelně volají o pomoc. A zatěžují tím pátrací a záchranný systém na americkém Západě, který je převážně založen na dobrovolnické práci. Zatímco v národních parcích se o záchranné operace stará správa parků, mimo jejich hranice padají podobné mise na dobrovolnické skupiny, jako je Tip Top. Ta od roku 1980 dohlíží na horský hřbet Wind River spadající pod horské pásmo Skalistých hor a ležící asi hodinu jízdy jihovýchodně od města Jackson.

Tato oblast byla po dlouhá desetiletí dobře střeženým tajemstvím, vyhrazeným jen pro nejzkušenější outdoorové nadšence. Ale tuto rozeklanou oblast Wyomingu objevil pandemický turistický hlavní proud. »Přijíždějí sem a říkají: ‚To je nádhera, krásný, otevřený prostor.‘ A mají pravdu,« říká dobrovolnice Tip Topu Lesta Ericksonová. »Ale je to také nebezpečné.« Pohoří Wind River tvoří odlehlejší, nepřístupnější sestru národního parku Grand Teton. Zatímco infrastruktura města Jackson a národního parku nabízí přímou, byť náročnou cestu do hor, valná většina míst v pohoří Wind River mimo národní park je nejméně den pěší chůze daleko od nejbližšího vstupního bodu - většinou přes národní les Bridger-Teton. »Tohle místo je poslední svého druhu. Tady člověk ještě může zažít naprostou samotu,« řekl o pohoří Wind River Conor Raney, který tu každé léto jako dobrovolník uklízí odpad. A je to přesně ten druh místa, jaká Američané zaplavili během pandemie, aby se dostali mimo čtyři stěny svých domovů a zároveň dodrželi pravidla společenského odstupu.

Příliv nezkušených výletníků jen zesílil trend, který podle záchranářů už nějakou dobu trvá. Satelitní zařízení Garmin inReach, která v případě nouze vyšlou signál záchranářům, jsou velmi populární a mnoha turistům a horolezcům-začátečníkům dodávají falešný pocit jistoty. »Myslí si: ‚Prostě zmáčknu ten knoflík a okamžitě dorazí pomoc‘,« řekl Milford Lockwood, dobrovolník Tip Topu, který pomáhá se záchrannými vrtulníkovými misemi. »Viděli příliš mnoho televizních seriálů, které to přikrášlují a idealizují, takže si myslí, že tam budeme za minutu.« Ve skutečnosti ale mohou být lidé v nouzi 30 kilometrů od začátku nejbližší stezky, anebo v oblasti, která je vrtulníkem nedostupná. »Tenhle trend se nedá zastavit,« řekl Chris Hayes, který prodává tábornické vybavení a nabízí služby jako rybářský průvodce. »Už tu nemáme žádná tajná místa. Všechna jsou pryč.« Na jednu stranu je rád, že lidé objevují krásu Wind River, na druhou stranu ho nesmírně rozčiluje jejich často nezodpovědný přístup. Pamatuje si na muže z Floridy, který se v jeho obchodě zastavil v listopadu. Měl v plánu výstup na nejvyšší horu Wyomingu Gannett Peak. Neměl přitom vůbec žádné zkušenosti, které by mu mohly pomoci zvládnout 60 kilometrů dlouhou túru zahrnující i lezení po ledu přes ledovec. Hayes se muži opakovaně snažil jeho záměr vymluvit, a pak bezmocně sledoval, jak odjíždí pryč. Následující den mu volal správce parku, který muže našel schouleného a prochladlého ve voze, kde strávil celou noc poté, co se mu nepovedlo zapálit tábornický vařič. Až pak se nechal přesvědčit, aby se vrátil domů.

(čtk)