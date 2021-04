Ilustrační FOTO - Pixabay

Nové popravy »barevných« v USA

Advokátka rodiny 42letého černocha, kterého minulý týden při pokusu o zatčení zastřelili v americkém státě Severní Karolína policisté, označila smrt muže za popravu. Učinila tak poté, co rodina zabitého Andrewa Browna zhlédla záběr z kamery na uniformě jednoho z policistů.

Podle právničky měl Brown ruce na volantu auta a nikoho neohrožoval, když na něj strážci zákona v Elizabeth City začali střílet, uvedla agentura Reuters. Jiný právník později oznámil, že podle výsledků nezávisle provedené pitvy Brownova těla dostal muž celkem pět zásahů a zemřel po smrtící ráně do hlavy.

»Stříleli a zároveň říkali: ‚Ukažte nám své ruce',« popsala jedna z právních zástupkyň Brownovy rodiny Chantel Cherry-Lassiterová. »Byla to poprava,« dodala advokátka, podle níž ze záběrů vyplývá, že zastřelený nepředstavoval pro skupinu policistů na místě hrozbu. »Během těch 20 sekund, které jsme (na záběrech) viděli, tam nebyl okamžik, kdy by policisty jakýmkoliv způsobem ohrožoval,« prohlásila. Policisté muže střelili zezadu do hlavy, když se před nimi pokoušel ujet ze své příjezdové cesty.

To podle advokáta Bena Crumpa potvrdila i následná nezávislá pitva. »Byla to smrtící rána zezadu do hlavy. Trefila ho do týla, spodní části lebky a ztratila se v jeho mozku. To byla příčina úmrtí,« řekl novinářům. Zásah kulkou zezadu do hlavy uváděl jako příčinu smrti i úmrtní list, uvedla CNN.

Úřady zatím o případu zveřejnily jen málo detailů a video zveřejněno nebylo, podotkla agentura AP. Policisté Browna zastřelili minulou středu při vymáhání zatykačů a povolení k domovním prohlídkám souvisejícím s drogovou trestnou činností. Zveřejněné informace podle AP naznačovaly, že vyšetřovatelé předtím Browna přistihli při prodeji malých množství kokainu a pervitinu. »Policisté použili nadměrnou sílu. Snažil se utéct, protože se bál o život,« poznamenal další z právníků zastupující rodinu zemřelého.

Kancelář šerifa v pátek informovala, že sedm policistů bylo po střelbě postaveno mimo službu a další tři od police odešli, ačkoliv jejich odchod prý nesouvisí se střelbou.

Advokáti Brownovy rodiny si stěžují na nedostatek transparentnosti i na nekorektní jednání ze strany státního zástupce, který má případ na starosti. Kritizovali skutečnost, že mohli vidět pouze záběry z jedné kamery, ačkoliv na místě zasahovalo několik strážců zákona. Po zveřejnění snímků z kamer na uniformách volalo vícero médií.

Brownova smrt vedla ve zhruba 18tisícovém městě k protestům. Ty byly podle AP víceméně poklidné, vedení Elizabeth City nicméně v pondělí vyhlásilo výjimečný stav kvůli obavám z nepokojů.

Incident v Severní Karolíně se odehrál v době vášnivých debat o zásazích americké policie proti černochům, zejména ve světle dění ve městě Minneapolis. Brown byl zastřelen den poté, co tamní soud uznal vinným z vraždy bývalého policistu Dereka Chauvina kvůli jeho brutálnímu jednání při zatýkání George Floyda. V návaznosti na verdikt mnohá média podle ČTK připomínala, jak policie původně o Floydově smrti informovala. »Muž umřel po zdravotním incidentu při interakci s policií,« zněl titulek tiskové zprávy z loňského května, která nikde nezmiňuje, že Chauvin neozbrojenému a zpacifikovanému Floydovi 9,5 minuty klečel na krku.

Další Floyd

Kalifornské město Alameda pak v úterý zveřejnilo záznam z jiného nedávného policejního zásahu, který skončil smrtí pravděpodobně opilého 26letého muže podezíraného z krádeže. Záznam ukazuje, že Mario Arenales Gonzalez přestal jevit známky života, když jej strážníci na několik minut přitlačili k zemi, podobně jako tomu bylo u loňské smrti George Floyda. Na případ upozorňuje deník The New York Times (NYT).

Gonzalez zemřel 19. dubna, tedy jen den předtím, co porota v Minneapolisu uznala Chauvina vinným z vraždy a zabití.

V Alamedě, která je součástí aglomerace kolem Sanfranciského zálivu, byly na počátku policejního zásahu informace o muži, který si na ulici povídá sám se sebou a patrně odlamuje bezpečnostní visačky z lahví s alkoholem. První policista na místě podle publikovaného videozáznamu nachází Gonzaleze v parčíku se dvěma nákupními košíky plnými zboží. Následuje několikaminutový rozhovor, při kterém podezřelý není schopen vysvětlit, co na místě dělá, ba ani prokázat svou totožnost.

Po příjezdu druhého strážníka policisté Gonzaleze chytají za ruce a po krátkém přetlačování jej strhávají na zem. Ruce mu spoutávají za zády a tlačí jej k zemi, zatímco muž sténá. Podle NYT jej policisté drželi břichem k zemi pět minut. Když jej obrátili na bok, zjistili, že přestal vnímat, načež zahájili snahu o resuscitaci. Srdeční masáž ale nepomohla. I tady policie psala o úmrtí v důsledku zdravotní příhody.

(rj)