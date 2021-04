Jak zvýšit produkci vakcín?

Slovenský server Euractiv.sk položil europoslankyni Kateřině Konečné dva dotazy týkající se zrušení patentové ochrany vakcín proti COVID-19. Farmafirmy nesmí mít monopol na naše zdraví, tvrdí Konečná. Přinášíme kompletní znění odpovědí:

Zvýšil by podľa vás takýto krok produkciu aj v Európe? Prečo nestačia mechanizmy na zdieľanie licencií na dobrovoľnej báze?

I přes obrovské investice v celkové výši 12 miliard dolarů, které byly dle organizace Lékaři bez hranic vynaloženy z veřejných peněz na výzkum, klinické testy a výrobu šesti výrobcům nejslibnějších vakcín (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi, Novavax a Moderna) je jejich celosvětová dostupnost naprosto tristní. V prvé řadě, i přes to, že byl na platformě WHO vytvořen tzv. patentový pool, kam společnosti mohli tyto patenty dobrovolně vkládat, aby byly dostupné všem, nejsem si vědoma, že byl nějaký zásadní dobrovolně sdílen. Mezitím méně než tři procenta světové populace bylo dosud proti COVID-19 očkováno. Navíc 90 % populace nejchudších států světa nebude v tomto roce očkováno vůbec. Současný právní rámec týkající se ochrany držitelů patentů nechává veškeré pravomoci k navýšení produkce vakcín v jejich rukou. Oligopol, který byl mezi těmito společnostmi vytvořen, jim umožňuje odrážet veškeré mezinárodní snahy na sdílení vědeckých poznatků a technologií, což znemožňuje ostatním výrobcům začít s produkcí vakcín. Je jen a pouze na těchto šesti společnostech, jestli udělí jinému výrobci licenci k výrobě vakcíny. Podle Oxfam v současnosti využíváme pouze 43 % světových výrobních kapacit, které by bylo možné využít pro výrobu vakcíny. Já si myslím, že tato čísla mluví sama za sebe. Bez dočasného zrušení patentové ochrany se neobejdeme.

V EU, protože je to pro tyto farmaceutické společnosti finančně zajímavé, tak udělování licencí k výrobě funguje, alespoň v omezené míře. Myslím, že se podařilo uzavřít takovou smlouvu mezi Pfizerem a Sanofi, která ještě svoji vlastní vakcínu nevyvinula. Dokázala bych si představit desítky takových smluv, bohužel můžeme zatím mluvit jenom o jednotkách. Koneckonců kapacita by se našla i u nás. Nicméně pořád je tady zbytek světa, který přehlížíme. My si v Evropě nějak poradíme, díky ekonomické síle, ale co zbytek? Pokud neochráníme celý svět, tak neochráníme ani sebe, protože nás nakonec doženou mutace, které vzniknou v neočkované většině světa!

Farmaceutický priemysel tvrdí, že otvorenie patentu by ohrozilo bezpečnosť vakcín, pretože by nebola zabezpečená kontrola kvality. Ako by v prípade otvorenia patentov EÚ vedela kontrolovať kvalitu vakcín vyrábaných v zariadeniach mimo kontroly ich pôvodných výrobcov?

Víte, já se tomuto argumentu v podstatě už směju. Je to totiž úplný nesmysl. Jenom se podívejte, kde se v současnosti vyrábí 90 % generických léků, které se užívají v EU? Jsou z Indie a Číny. Pokud jsou vlastnící těchto závodů či udělovatelé licencí z USA nebo EU schopni si běžně kvalitu těchto léků pohlídat, a zároveň si jejich kvalitu umí pohlídat EMA a ostatní regulátoři členských států EU, nevidím nejmenší důvod, proč by to nedokázali s vakcínou. Jedná se o zástupný nesmyslný argument. Ano nějaký čas v řádu měsíců je nutný na přenastavení linek v továrnách, bavili jsme se o tom i v EP, ale to je vše. Navíc, pokud je mi známo, tak se v EU již vakcínami vyrobenými mimo ni, jako je indická verze vakcíny od AstraZeneca, očkuje a zjevně k žádným zásadním problémům s kvalitou nedochází.

