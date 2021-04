»Česko je hrdá a sebevědomá země…«

Tato slova vyslovil novopečený ministr zahraničních věcí Kulhánek v souvislosti s vyhoštěním ruských diplomatů za neprokázanou účast ruských agentů na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Ptám se, v čem je Česká republika hrdá a sebevědomá? Že má neskutečný bordel v torzu, které zbylo z naší kdysi silné armády, že privatizovala sklady válečného materiálu a že léta tolerovala nelegální vývoz množství našich zbraní přes různé pochybné prostředníky do zemí válečných konfliktů, mimo jiné k hrdlořezům Islámského státu, a ti že i jimi zabíjeli ve velkém tamní homosexuály, ateisty, křesťany, slušné muslimy a mnohé další? Že mnozí čeští politici, pana ministra Kulhánka nevyjímaje, lezou před našimi západními protektory po čtyřech? Že mnozí čeští politici škodí objektivním zájmům své země ze všech sil? Že nejsou s to pochopit ani tu elementární skutečnost, že základním českým národním zájmem je přežít, což idiotské volání: »Na Moskvu!«, ale i jiné válečnické manýry v žoldu velkého amerického šerifa smrtelně ohrožují? Že pro svůj sociálně ekonomický a environmentálně šetrný rozvoj nutně potřebujeme mít normální vztahy se všemi státy světa, takže se nemůžeme pokoušet vyvážet do světa naše pochybné tzv. evropské hodnoty? Že mnozí čeští politici včetně ministra pana Kulhánka se neráčí seznámit ani se základními skutečnostmi, jako že nešťastný vrbětický sklad zbraní, než 16. října 2014 vyletěl do vzduchu, nejprve asi půl hodiny hořel, při požáru v něm zahynuli oba přítomní zbrojíři, takže je prakticky jisté, že výbuch nastal v důsledku požáru, nikoliv v důsledku nainstalování a následného odpálení nějaké výbušniny, jak nám nalhávají tajné služby? Že v rámci srovnávání stavů osazenstva ambasád ministr Kulhánek zapomněl, že na české ambasádě pracuje mnoho ruských civilních zaměstnanců? Nyní se diví, že také tito občané budou srovnáni na paritu jedna ku jedné?

Inu, tak to vypadá, když malý český ratlík, nedopatřením ministr zahraničních věcí ČR, štěká na velkého ruského medvěda v přesvědčení, že se tak jednak zalíbí vrchnímu americkému šerifovi a jednak že ho onen šerif ochrání před případnou odvetou z ruské strany. Rozum? Již mnoho let přikovaný k mříži nejhlubší cely obávaného hradu Špilberk.

Chápu, že exprezident Václav Klaus Babišovu vládu a pravicovou opozici v souvislosti s kauzou Vrbětice obvinil, že se propůjčila sehrát roli »užitečných idiotů«. Chápu, že bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec již 22. dubna označil ministra Kulhánka za horkého kandidáta na titul »idiot roku«.

Jan ZEMAN