První máj 2021

Opět je zde První máj - celosvětový svátek zápasu za práci, solidaritu, mír a socialismus. Tradice tohoto mezinárodního dne pracujících je více než bohatá a sahá až do předminulého století, kdy byl vyhlášen k připomenutí masakru stávkujících dělníků bojujících za osmihodinovou pracovní dobu v roce 1886 v americkém Chicagu. K jeho prvním oslavám, u nás na slavném dělnickém shromáždění na Střeleckém ostrově v Praze, došlo již v roce 1890. Od té doby se tento svátek rozšířil doslova do celého světa a stal se symbolem společného zápasu pracujících všech zemí za lepší budoucnost. Ani dnes na své aktuálnosti pranic neztratil.

I letošní První máj, stejně jako ten loňský, se však koná za okolností, které nám nedovolují oslavit jej v takové míře, jakou by si zasloužil. Také letos se totiž Svátek práce uskutečňuje za situace, kdy lidé na celém světě stále bojují proti koronavirové pandemii COVID-19. To mu však nic neubírá na důležitosti, právě naopak - podstatně mu to na ní přidává.

Koronavirová pandemie COVID-19 totiž za rok a půl svého dosavadního trvání neznamenala pouze nezměrnou tragédii pro miliony a miliony pracujících po celém světě, které připravila o zdraví, příjmy, práci, nebo dokonce životy. Z mnoha ekonomických přehledů a statistik totiž vyplývá, že pro úzkou skupinu lidí se tato pandemie stala také mimořádnou příležitostí pro nebývalé rozmnožení jejich zisků. Na pozadí koronavirové pandemie tak dnes dochází zcela zřetelně ke zintenzivnění jednoho z klíčových protikladů současného světa - bohatí bohatnou a chudí chudnou.

Právě při příležitosti Svátku práce proto jako komunisté zdůrazňujeme, že to nesmí být pracující, kdo ponese náklady na novou kapitalistickou hospodářskou krizi, která se, zdaleka nejen z důvodu současné koronavirové pandemie, stává realitou. Nezbytnost společné obrany proti propouštění, snižování mezd či odstraňování různých sociálních výdobytků se dostává na pořad dne. Stále zřejmějším se také jeví fakt, že východiskem z krize opravdu není další nárůst nespravedlnosti, vykořisťování a útlaku. Skutečná alternativa, kterou představuje socialismus, tak tváří v tvář rozporům dneška získává na stále větším významu. I to je jedním z poselství letošního Prvního máje.

Milan KRAJČA, místopředseda Ústředního výboru KSČM