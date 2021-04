O stém výročí a jedné konferenci

V polovině května si budeme připomínat sté výročí od založení Komunistické strany Československa. Sto let je dlouhá doba, stojí za to si toto datum připomenout a současně také i mnohé slavné, ale i problémové doby, které dějiny strany provázely. Že si toto výročí připomínáme my komunisté, je pochopitelné, že si ho připomíná pravice pod vedením tzv. Ústavu pro studium totalitních režimů, není už tak pochopitelné, i když svědčí o tom, jaký strach má současný režim z myšlenek, které vedly k založení tehdejší KSČ a touhy po sociální spravedlnosti. ÚSTR dokonce uspořádá na toto téma konferenci, na níž v několika panelech mají vystoupit letití antikomunisté, jako je Petr Pithart, ale především neznámí »historici« již vychovaní dobou, pro něž je toto »představení« velkou příležitostí se dobře zapsat a udělat nezbytný krok v kariéře, stačí jen »rozcupovat minulý režim ze všech stran«.

Skutečně je strach z revolučních myšlenek takový, že desetitisíce korun budou vynaloženy jen proto, aby se po třiceti letech ideologického masírování znovu pozvedlo »strašidlo komunismu«? Je. Je tu totiž bezbřehý strach, který se táhne od Marxova a Engelsova Manifestu po celých více než sto padesát let. Socialismus totiž udělal něco, co kapitál celého světa straší dodnes. Zespolečenštil výrobní prostředky, zestátnil banky a dovolil si dát každému stejnou příležitost, a to podle toho, jak pracoval. To byl ovšem »zločin, protože vlastnit je víc, než žít«. Majetek je totiž »důležitější« než život člověka a kvůli němu, jak píše Marx ve svém Kapitálu, se kapitál neštítí žádného zločinu, je-li naděje na co největší zisk. Proto se vraždilo v sovětském Rusku a dalších poválečných regionech, které se po Velké válce pokusily ho napodobit. Proto se u nás střílelo v desítkách případů do demonstrantů chtějících jen práci a slušný život, zatímco majetní se bavili v tančírnách nejlepších hotelů anebo na Riviéře. Proto vrhli miliony dolarů do toho, aby poškodili socialistické režimy, které vznikly po druhé světové válce. O tom se na zmíněné konferenci jistě mluvit nebude. Ale ono se to všechno stalo. Za vlády kapitálu ti nemajetní lidé, ta »ulice«, umírali hlady a také bydleli v koloniích nebo ve skalních doupatech dokonce v okolí Prahy. Za socialismu bylo zadarmo zdraví, to, co jsme vydělali navíc, zůstalo doma a placeny z toho byly sociální potřeby, v televizi jsme mohli vidět filmy a seriály o obyčejných lidech na obyčejných pracovištích, ne jako nyní, kde dělníka, který by se stal hlavním hrdinou, abys lupou pohledal, všichni měli stejné příležitosti. Zadarmo byly školy, desetitisíce bytů v »králíkárnách«, jak nazval sídliště Václav Havel, se ročně rozdělovaly podle pořadníku, každý měl práci a mohl plánovat budoucnost.

Je tomu tak dnes? Není a ani nemůže být, protože všemocný kapitál potřebuje svou »armádu nezaměstnaných«, vydělávat na práci druhých. Proto také takový strach z minulosti, a proto i zmíněná konference ÚSTRu.

Jiří VÁBR