Tolerance místo unifikace

Tak se nám blíží krásný svátek, tedy První máj, o němž na rozdíl od Valentýna i svou manželku rád políbím, nejlépe pod rozkvetlou třešní, když ji najdeme. Takže i článeček raději udělám odlehčeně a svátečně…

Nejsem sice sporťák, ale přece jen mi občasné extempore těchto upocenců neuniknou. No a jako celoživotního fanouška Slavie mi tak neunikla ani kauza Kúdela, že tedy prý nazval černého protihráče opicí (všichni z nich pocházíme, ne?). Nebudu to dále rozepisovat, popsali to již jiní, a jsem stále nesmiřitelně naštván na UEFA, že on za hlášku, která vůbec nemusela padnout, dostal větší trest, než je za prokopnutí hlavy. Potěšil mne o to víc naopak Mezinárodní olympijský výbor, který zakázal různá politická gesta (ano, kdysi to mohlo mít smysl, dnes jsou ale jako módní doplněk), jako je poklekávání, na příští olympiádě. Jak řekl Morgan Freeman: »Rasismus přestane existovat, až o něm přestaneme mluvit.« A o tom to právě je, a nejde jen o rasismus, jde i o pseudoboj za gender, za různé sexuální úchylky a podobně.

Ale slíbil jsem odlehčení. Tak tedy, v souvislosti s oním textem o politických gestech na mne vyskočil nádherný komentář: »A teď si vezměte, že hnutí Black Lives Matter požaduje, aby minimálně polovina agentů CIA v Rusku byli černoši…«. Okamžitě jsem si vzpomněl na jeden postarší vtip, který tímto pro mne dostal úplně nový rozměr a s dovolením ho zde tedy musím hodit:

U přední ruské zbrojařské firmy se uchází o místo nový adept. Personalista si s ním povídá a říká: »No, kvalifikaci máte výtečnou. Rudý diplom z Lomonosovovy univerzity, doktorát z přírodních věd, řada ocenění. Ale mám takový pocit, že jste americký špion.« »Já a špion?« odpoví adept a perfektní ruštinou zarecituje Puškina. Personalista s potěšením vyslechne verše, zasní se a praví: »Nádherné, ale stejně si myslím, že jste americký špion.« Adept sundá ze zdi balalajku a za jejího doprovodu zatancuje kozáčka. »No tak krásného kozáčka jsem už dlouho neviděl, ale stejně si myslím, že jste americký špion.« Adept se zoufale rozhlédne. Uvidí láhev vodky. Otevře ji a na ex vypije. »No to teda zírám, takhle umí chlastat opravdu jenom Rusové. Ale stejně si myslím, že jste americký špion.« Vodka začíná působit a adept celý zkroušený říká: »Mluvím jako Rus, tančím jako Rus, chlastám jako Rus, tak jak jste přišel na to, že jsem americký špion?« »No, víte, vy jste černej...«

Takže uvědomme si, že svět sice není černobílý, ale něco opravdu nejde a příroda nás nějak vybavila. Třeba chlap prostě nemůže porodit dítě, že? Důležitá je tolerance, ale rozhodně ne násilná unifikace. Každý jsme trošku jiný, a podstatné je proto spolu vycházet, než se naše výjimečnosti snažit neutralizovat. Však snad v rozmanitosti je síla, ne? Zkusme se nad tím zamyslet, nejlépe s někým pod rozkvetlou třešní…

Tomáš CINKA