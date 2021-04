I když jsou omezené možnosti pro veřejná shromáždění, komunisté připomínají významné události, jakými jsou májové dny. Mezi aktivní členky KSČM patří Kateřina Dymáková z Opatovce.

Další »koronavirový« 1. máj

Opět je zde První máj – celosvětová manifestace zápasu za práci, svátek míru, solidarity a socialismu. A napodruhé s omezeními, která diktuje neúprosný koronavirus, nad nímž ještě není vyhráno. Přesto pracující celého světa 1. května vyjdou do ulic nebo aspoň symbolicky se pokloní obětem bojů za důstojný mírový život pracujícího člověka.

Takto pojmou První máj pražští komunisté. Pražská stranická organizace si Svátek práce letos připomene na Střeleckém ostrově 1. května v 8.15 hodin položením květin u tamní pamětní desky připomínající První máj 1890. Onen památný »první První máj« proudily na Střelecký ostrov davy slavnostně oblečených dělníků, řemeslníků a dalšího dělného lidu. Vzrušující atmosféru navěky zachytil ve svém geniálním fejetonu básník a spisovatel Jan Neruda.

Pražská KSČM využije k oslavě a připomenutí významu Prvního máje také sociální sítě, na akci na Střeleckém ostrově bude pořízeno krátké video a fotografie. »Předpokládám, že se zúčastní i delegace za jednotlivé OV KSČM Praha 1 až 10 a minimálně prvních deset kandidátů do podzimních sněmovních voleb,« informovala náš list předsedkyně KV Praha Marta Semelová, jež je vedoucí pražské kandidátky. Nezvykle časná hodina na sváteční den je zvolena z toho důvodu, že od 9 do 16 hodin má Střelecký ostrov zadáno jiné hnutí.

Předsedkyně KV Praha Marta Semelová.

Zájemci o oslavu Prvního máje v jihomoravské metropoli se sejdou 1. května od 9 hodin v parku na Moravském náměstí při reprodukované hudbě lidových písní. Od 10 hodin zazní projevy a od 11.15 hodin proběhne diskuse účastníků s představiteli KSČM. Hygieniky je povoleno 100 účastníků shromáždění. Zájemci by měli jarní procházku parkem na Moravském náměstí naposledy využít, vybízí městský výbor KSČM v Brně, neboť už 2. května tam přijedou těžké zemní stroje a změní tento park ve staveniště.

Trest za revoluční názory

Tradice tohoto mezinárodního svátku pracujících sahá do předminulého století, kdy byl vyhlášen k památce obětí masakru stávkujících dělníků, kteří bojovali v roce 1886 v americkém Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu. Nad touto dějinnou událostí se zamýšlejí místopředsedové ÚV KSČM Stanislav Grospič a Milan Krajča na straně publicistiky našeho listu.

»Když 1. května 1886 stávkovalo v Chicagu na 300 tisíc dělníků za svá základní práva, a zejména osmihodinový pracovní den bez ztráty na výši svých výdělků, tak v následující dny skončila tato stávka vpravdě dramaticky; 3. května stříleli do stávkujících dělníků policisté – pět dělníků bylo zabito a mnoho zraněno. Následně 4. května byla provokatéry do řad policie vržena puma. Následovaly rozsáhlé represe a stovky zatčených…« připomíná historii vzniku Svátku práce odborový předák Stanislav Grospič. Osm anarchistů bylo odsouzeno, pět k trestu smrti, ostatní k vězení. Odsouzeným nikdy nebyla prokázána vina. Byli souzeni a popraveni pro své revoluční názory, podtrhl Grospič.

Svátek stále aktuální

To, co se zdálo již dávno vybojované, je znovu na stole jako legitimní požadavek pracujících. Například v parlamentu komunisty prosazovaná pětitýdenní dovolená je najednou nepřekonatelný problém. Práce delší než osm hodin, aniž by za to byla vyšší odměna, je v mnoha zaměstnáních samozřejmostí. »Všechny vlády členských států a Evropská unie jako celek, pod vlivem lisabonské agendy, útočí na práva pracujících ve smyslu uvolnit cenu lidské pracovní síly a uchovat co největší míru zisku a soukromovlastnický charakter jeho přerozdělení,« je přesvědčen Grospič.

Pandemie COVID-19 vrhla do společnosti nová témata. Jen za rok a půl jejího dosavadního trvání je to nejen tragédie pro miliony pracujících, které připravila o zdraví, příjmy, práci, nebo dokonce životy. »Z mnoha ekonomických přehledů a statistik totiž vyplývá, že pro úzkou skupinu lidí se tato pandemie stala také mimořádnou příležitostí pro nebývalé rozmnožení jejich zisků. Na pozadí koronavirové pandemie tak dnes dochází zcela zřetelně ke zintenzivnění jednoho z klíčových protikladů současného světa – bohatí bohatnou a chudí chudnou,« uvedl Krajča.

Komunisté nejen na Svátek práce zdůrazňují, že těmi, kdo ponesou náklady nové kapitalistické hospodářské krize, nesmí být pracující. Toto a také důsledný požadavek míru ve světě a přátelství mezi národy je poselstvím letošního Svátku práce.

