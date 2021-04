Rozhovor Haló novin s prvním místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem

Ve volební kampani potáhneme za jeden konec provazu

Na nedávném jednání ÚV KSČM v Nymburku došlo k hlasování o odvolání předsedy a tří místopředsedů. Pro vaše odvolání bylo 34 hlasujících, tedy nejméně ze všech »odvolávaných«. Čím si to vysvětlujete?

Samozřejmě mě potěšil počet hlasů pro mé setrvání ve funkci, beru to do jisté míry jako ocenění mé práce pro okresy a kraje. Snažím se být v co nečastějším kontaktu s našimi členy a pro ty ve vedoucích funkcích zajistit co nejlépe potřebný servis pro chod strany. Zřejmě je to znát.

Jedinou změnou ve vedení tak nakonec bylo zvolení Milana Krajči místo Kateřiny Konečné. Naše jediná levicová europoslankyně potvrdila svou, již po krajských volbách ohlášenou rezignaci, nevzala ji zpět ani na žádost Vojtěcha Filipa po hlasování o odvolání vedení. Jak hodnotíte změnu na postu místopředsedy pro evropské záležitosti, občanský sektor a mládež?

Každá změna přináší vždy něco dobrého i něco špatného. Je mi velice líto, že ve vedení nepokračuje právě Kateřina Konečná. Je velkým přínosem pro stranu, tahákem pro mladé lidi, kteří by u voleb podpořili KSČM. Dokázala to při volbách do Evropského parlamentu.

Nicméně si myslím, že Milan Krajča se tohoto úkolu zhostí, také umí komunikovat a má spoustu zkušeností z jednání s mládežnickými organizacemi z jiných zemí a určitě bude přínosem pro vedení strany.

Co se týká zasedání v Nymburku, očekával jsem, že dojde k obměně vedení. Nestalo se tak. Vrátilo se staronové vedení s jedinou změnou. Ale jsem toho názoru, že už bychom neměli rozebírat průběh jednání, ale napnout všechny síly k nejdůležitějšímu úkolu, kterým je úspěch v parlamentních volbách.

Praha tak má ve vedení strany opět dva zástupce…

Po pražském sjezdu jsme ve vedení byli s Jiřím Dolejšem a Josefem Skálou dokonce tři Pražáci. Je to výhoda i nevýhoda. Výhodné v tom, že jsme všichni k dispozici v sídle ústředního výboru. Nevýhodné v tom, že z Prahy je to do mnohých krajů a okresů daleko. Kateřina Konečná výborně obsluhovala moravskou část, je to vše o cestování.

Byl jsem na jednání ústředního výboru poprvé. Působilo na mne, že je strana hodně rozdělená voláním po změně vedení i kvůli blížícím se volbám. Byl to jen můj pocit?

V každém společenství lidí jsou různé názory na další směřování, ale je nejdůležitější se nakonec vždy dohodnout na společné cestě. Od jednání v Nymburku se očekávaly větší změny, ke kterým nedošlo. Věřím, že toto vedení je zárukou toho, že ve volební kampani potáhneme za jeden konec provazu a zopakuji, že prvořadým úkolem je společná práce pro úspěch v parlamentních volbách.

Ještě se jednou otázkou musím k nymburskému jednání vrátit. Právě kolem složení kandidátek ve třech krajích bylo hodně diskusí. Je nějaký posun?

Na konečné složení kandidátek je ještě čas, podávají se až počátkem srpna. Může tedy ještě dojít k některým změnám, ať už z vůle krajů nebo jednotlivých kandidátů. Kandidátky schvaloval ÚV, předseda Vojtěch Filip navrhoval některé změny, o kterých se pak v krajích jednalo. Definitivní vyřešení je teprve ještě před námi.

Jednalo se o tři kraje – Ústecký, Moravskoslezský a Kraj Vysočina. Myslím si, že na Vysočině i v Moravskoslezském kraji je situace vyřešena ke spokojenosti krajů. Myslím si, že dojde k narovnání vztahů i v Ústeckém kraji a že bude podána taková kandidátní listina, kterou budou volit všichni, kteří KSČM volit chtějí, a že bude mít voliče čím oslovit.

Ve zbylých krajích je tedy situace dořešena?

V krajích, o kterých nebyla řeč, je situace dořešena. Mají kandidátní listiny hotové a schválené ústředním výborem. Nyní probíhá ostrá příprava, všichni se připravují na zahájení volební kampaně. Dokončuje se volební program, probíhá fotografování kandidátů, přípravy materiálů pro volební kampaň, připravují se Volební Haló noviny, tedy materiály, které přijdou voličům fyzicky.

Protože ještě stále nejen naši republiku sužuje koronavirus, bude velká část kampaně probíhat elektronicky, tedy na webových stránkách, Twitteru nebo Facebooku. Připravují se medailonky kandidátů na webové stránky.

Jak dopadlo doporučení VV ÚV zařadit kandidáty z hnutí Aliance národních sil (ANS) a hnutí BOS (Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita)?

V některých krajích, kde znají zástupce těchto organizací, skutečně doplnili kandidátky – příkladem může být Plzeňský kraj. V každém případě už nyní na kandidátkách máme členy i dalších organizací – Klubu českého pohraničí, Českého svazu bojovníků za svobodu, Vlasteneckého sdružení antifašistů, společnosti Život naplno a bez bariér, v Praze třeba i »jinostrance« z Komunistické strany Československa.

Poslední dobou sílí snaha některých účelových koalic, ještě posílená průzkumy, o předčasné volby. Co si o tom myslíte, a je KSČM na případnou změnu volebního termínu připravena?

Nemyslím si, že dojde k předčasným volbám. Ale pokud ano, je většinou výsledek proti tomu, kdo je vyvolá. V lidech většinou je zakořeněna snaha pomoci tomu, komu je ublíženo, tomu slabšímu. V tomto případě tedy ANO a Babišovi, a výsledek pravice by tak měl být slabší.

Pokud budou volby v řádném termínu, má pravice šanci na lepší výsledek. Ale já se chci mýlit a pevně věřím, že po volbách, ať už v řádném termínu nebo v dřívějším, bude vládnout koalice, která bude plnit body z programu KSČM.

KSČM bude na případnou změnu volebního termínu připravena a určitě jí nijak neublíží.

Zbyšek KUPSKÝ