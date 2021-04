Ilustrační FOTO - Pixabay

Pat jednání o manželství

Sněmovna včera podpořila navrhované ústavní zakotvení manželství výhradně jako svazku muže a ženy. Zároveň dala v úvodním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Snahy o zamítnutí obou předloh už v prvním čtení dolní komora odmítla.

Nyní zamíří k posouzení do výborů, které budou mít na projednání novel 80 dnů místo standardních 60 dnů. I proto není jisté, zda zákonodárci rozhodnou o předlohách do říjnových voleb.

Manželství i pro homosexuály navrhlo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů – ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství se podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.

V debatě, která poslancům zabrala čtyři hodiny včerejší mimořádné schůze, vystupovali především kritici snahy o uzákonění manželství homosexuálů. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že hnutí nemá nic proti registrovanému partnerství ani proti homosexuálům. »Ale manželství je z našeho pohledu svazek muže a ženy,« prohlásil. Zastánci uzákonění manželství stejnopohlavních párů podle něj argumentují především tím, že chtějí adoptovat děti z dětských domovů. Těm prý bude lépe, když budou mít homosexuální rodiče, než by zůstaly v dětském domově. Okamura to označil za »největší a nejsprostější lež«, kterou kdy slyšel. Připomněl, že sám vyrůstal v dětském domově, a kdyby ho jako malého kluka adoptoval stejnopohlavní pár, tak by radši skočil z okna.

Jiří Dolejš (KSČM) nabádal k ukončení debaty, všechno podle něj už bylo řečeno. »Pozice jsou z velké části dané, a pokud se neposuneme, tak to vypadá, že tečku za návrhem nikdo nechce udělat,« uvedl. Podotkl, že většinová společnost je nakloněná tomu, aby se ČR v tomto směru vydala cestou vyspělejších zemí na západ od ní. »Faktem je, že většina Evropské unie to tak má. Nějakou dobu to funguje, problémy tam nejsou. Děti nemusí skákat z okna, když se dozvědí, že by mohly být adoptovány,« uvedl.

Jiří Dolejš (KSČM).

Matka a otec, nebo rodič číslo 1 a 2?

O totální destrukci pojmu manželství mluvila v souvislosti se snahou uzákonit homosexuální svazky nezařazená Ivana Nevludová. »Chceme nadále mluvit o matce a otci, nebo o rodiči číslo 1 a číslo 2?,« tázala se. Naopak podle Karly Šlechtové (ANO) jde v předloze o to, aby se stejnopohlavním párům přiznala stejná práva. »Osobně bych se také jednou ráda vdala, a ne registrovala,« uvedla.

»Stavíme se na stranu stabilní rodiny definované jako táta, máma a děti,« uvedl hlavní autor navrhované ústavní ochrany manželství jako svazku muže a ženy Marek Výborný z KDU-ČSL.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že manželství by se mohlo ponechat jako svazek muže a ženy a vedle toho by se mohlo posílit postavení stejnopohlavních párů. »To pro mě může být kompromis, který by byl civilizovaný,« řekl.

Manželé stejného pohlaví by měli podle novely občanského zákoníku stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči.

Cílem návrhu ústavního zákona je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, manželství muže a ženy.

