Ilustrační FOTO - Pixabay

Indie se ocitla uprostřed apokalypsy

Nová vlna pandemie srazila Indii na kolena, denně přibývají statisíce nakažených a přeplněné nemocnice už se nedokážou postarat o nové pacienty.

Indické rodiny tak musejí shánět lékařskou péči, medikamenty nebo kyslík na vlastní pěst, pokud potřebuje pomoc někdo z příbuzenstva, a ze zoufalství se obracejí na překupníky nebo zkoušejí štěstí na sociálních sítích. Svoje zkušenosti popsali britskému deníku The Guardian.

»Je to, jako bychom se ocitli uprostřed apokalypsy. COVID postihl všechny rodiny, které známe. Je to jako hororový film, protože všude, kam se podíváte, někdo shání léky, lůžko v nemocnici, jídlo nebo plazmu,« říká čtyřicetiletá Pia Desaiová z Dillí. Sama už je s rodinou desátý den v izolaci poté, co se koronavirem nakazil její manžel. Mluví přitom o štěstí, protože příznaky měla rodina jen mírné.

»Tchyně mojí nejlepší přítelkyně byla v nemocnici v Dillí napojená na ventilátor a potřebné léky jsme sháněli všude možně. Vláda tvrdí, že distribuci zvládá, ale přitom léky nejsou,« popisuje Desaiová. »Prohledávali jsme sociální sítě, abychom našli někoho, kdo by je měl na skladě, ale uspěli jsme jen na černém trhu, ceny byly astronomické. Děláme, co je v našich silách, ale Titanic se přesto potápí,« dodává.

Tchyně její přítelkyně ve středu zemřela a rodina se teď potýká s tím, jak zajistit řádný pohřeb. Krematoria jsou plná a čekací doba je nejméně dva dny.

Nakažen snad každý

Jedenadvacetiletá Kindžál Pandejová z Lakhnaú v severoindickém státě Uttarpradéš má zkušenosti s kolapsem zdravotnictví z první ruky. Onemocněla celá rodina a její otec potřeboval kyslík, ale nikde ho nemohli sehnat. Museli využít všechny své známosti, až se přes přítele, který znal úředníka v důchodu, nakonec ke kyslíku dostali. Pandejová si je ale vědomá toho, že další takové štěstí určitě neměli.

»Vůbec nechápu, jak to ostatní zvládají. Spousta jich spoléhá na Twitter a Instagram, ale odtamtud většinou vede cesta jen na černý trh. Hodně lidí se potýká s ekonomickým dopadem pandemie, takže si třeba ani neuvědomí, že jim není dobře. Jejich největší problém je, že nemají co jíst a nějaká horečka je jim jedno,« domnívá se mladá žena.

Většina odborníků má za to, že oficiální čísla udávající počty nakažených jsou velmi podhodnocená. Pandejová a její zkušenost to potvrzuje. Rodina obvolala 15 místních nemocnic a laboratoří, kde se domáhala testu na koronavirus, a když se na něj po několika dnech dostali, byly všechny výsledky negativní. Jejích příznaky přitom COVID přesně odpovídaly a otci klesly hodnoty saturace kyslíkem až na 85.

Také u známých byl podle ní průběh obdobný. Celá rodina se nechala testovat v téže laboratoři a výsledky měli negativní, dva z nich už jsou ale nyní napojení na dýchací přístroj. »Nebyla bych překvapená, kdyby udávaná čísla byla desetinou reálného stavu. Nakažený je snad každý, každý je nemocný,« tvrdí Pandejová.

Hoteliér a šéfkuchař Alan D’Mello z Bombaje uznává, že Dillí zažívá kritickou situaci, ale i jinde je stav čím dál horší. »Všechna dostupná lůžka jsou obsazená a bez ohledu na to, kolik peněz nabízíte, postel v nemocnici neseženete. V přidělování lůžek není žádný systém, ten už se dávno zhroutil,« říká.

(čtk)