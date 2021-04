Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Vyšší daně na patnáct let

Americký prezident Joe Biden v Kongresu představil svůj plán ve výši 1,8 bilionu dolarů (přes 38 bilionů Kč) na podporu vzdělávání, rodin a dětí.

Iniciativa společně s již ohlášeným balíkem investic do infrastruktury tvoří program obnovy americké ekonomiky po pandemii, který by se opíral o vyšší zdanění firem a bohatých a efektivnější výběr daní. Takzvaný Plán pro americké rodiny by podle Bílého domu učinil vzdělání v USA dostupnějším, přinesl »ekonomickou bezpečnost« strádajícím domácnostem a rozšířil daňové úlevy namířené na »zaměstnance a rodiny«. Podle deníku The New York Times (NYT) plán počítá s novými daňovými odpisy v celkovém objemu 800 miliard dolarů za desetileté období, dále s bilionovou finanční injekcí na zlepšení výběru daní a podporu rodin a vzdělávání. Balíček zahrnuje celostátní program placeného nemocenského a rodičovského volna či peníze na bezplatné předškolní a vysokoškolské vzdělávání. Sociální plán navazuje na dříve představený balík investic do infrastruktury a ekologické transformace hospodářství, přičemž dohromady by dvojice výdajů státní kasu v průběhu několika let přišla na více než čtyři biliony dolarů. S oběma návrhy se pojí cílené navyšování daní: Zatímco plán kolem rozvoje infrastruktury zahrnuje vyšší zdanění příjmů fyzických osob na 15 let, druhá část ekonomické strategie má být financovaná dodatečným zdaněním vysokopříjmových osob.

Americká média po projevu upozornila na některé zavádějící, přehnané nebo nepodložené výroky. Do této kategorie podle analýz spadají některá Bidenova vyjádření o ekonomických plánech. Prezident je vykresloval jako iniciativy podporované experty napříč politickým spektrem. Opomíjel při tom výhrady některých odborníků, podle nichž současná administrativa utrácí přespříliš, případně nesprávným způsobem. Přehnaný je podle všeho také výrok o odhadech »nezávislých expertů«, že prezidentův plán rozvoje infrastruktury »přinese miliony nových pracovních míst a biliony dolarů v ekonomickém růstu v příštích letech«.

(čtk)