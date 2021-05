Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Pošta loni prohloubila ztrátu o miliardu na 1,38 miliardy Kč

Česká pošta loni kvůli koronaviru prohloubila ztrátu o jednu miliardu na 1,382 miliardy Kč. Plánovala přitom, že propad bude ještě o 400 milionů korun vyšší. Negativní dopad pandemie představuje více než polovinu loňské ztráty. Letos se chce podnik vrátit k zisku. ČTK to dnes řekl mluvčí Matyáš Vitík.

Omezení provozu poboček připravilo Českou poštu o výnosy 191 milionů korun, přímé náklady na boj s covidem v podobě nákupu ochranných a dezinfekčních prostředků činily za dvě první vlny 122 milionů korun. Odměny zaměstnancům za ztíženou práci během covidové krize představovaly 364 milionů korun.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) již loni na podzim uvedl, že bude pro poštu žádat kvůli koronaviru o 750 milionů Kč navíc. Stát poště hradí náklady na poskytované základní služby až do výše 1,5 miliardy Kč.

V loňském roce vzrostly výnosy z vnitrostátních balíků o 467 milionů Kč. Jejich počet se zvýšil o 15 procent i v souvislosti se zavřením kamenných obchodů, což způsobilo nárůst balíků z e-shopů. Dařilo se zvyšovat i výnosy z elektronických služeb, a to zejména u Datových schránek, kde firma přidala 41 milionů Kč, a u Certifikační autority. Výnosy z příchozích mezinárodních listovních zásilek stouply o 322 milionů korun, a to vlivem odměn za sledované (trackované) zásilky z Číny z let 2018 – 2020.

Pandemie koronaviru nejvíce zasáhla výnosy z mezinárodních odchozích listovních zásilek, které klesly o 131 milionů Kč vlivem omezení letecké přepravy. Dále se o 100 milionů Kč propadly výnosy z direct mailu, protože firmy výrazně omezily marketingové kampaně v době uzavřených obchodů. Výrazně klesly také výnosy z Poštovní spořitelny, kde byl propad o 345 milionů Kč. U vnitrostátních dopisů činil pokles doručovaných zásilek 12 procent, což představuje snížení příjmů o 277 milionů korun. Počet poštovních poukázek klesl o 13 procent, což bylo snížení o 55 milionů Kč.

Státní podnik Česká pošta provozuje přímo nebo prostřednictvím partnerů 3200 pošt a zaměstnává asi 27.000 lidí.

(čtk)