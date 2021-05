Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Hurvínek slaví 95. narozeniny a v létě bude vystupovat pod širým nebem

Novou hru pro děti i dospělé a letní hraní pod širým nebem nadělí Divadlo Spejbla a Hurvínka mladšímu ze svých dvou protagonistů. Jedna z nejznámějších českých loutek, nezbedný syn Hurvínek, slaví 95 let od chvíle, kdy se po boku svého přemoudřelého a často zmateného tatínka Spejbla poprvé objevil na pódiu.

"Navzdory svému věku kluci drží krok s dobou. V nepříznivé době pandemie točíme podcasty, které Spejbl a Hurvínek moderují, natáčíme pro streamy a snažíme se všemi cestami přijít za diváky," řekl v rozhovoru s ČTK ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová, která pokračuje v tradici svých rodičů a jejich předchůdců.

Plzeňský loutkoherec Josef Skupa vystupoval s ušatým Spejblem od roku 1920 a namísto stávajícího Kašpárka mu za partnera o šest let později připravil zmenšenou podobu jeho samého, Hurvínka. Objevil se poprvé ve hře Počestný dům, nejprve neměl být Spejblovým synkem, ale postupně se tak stalo. Mánička, která skupinu doplňuje, letos slaví 91 let. V 70. letech tvůrci přidali ještě paní Kateřinu.

Hurvínek má podle divadla několik tatínků. Josef Skupa ho uvedl na divadelní prkna a proslavil v celé zemi. Miloš Kirschner mu vtiskl novější charakter a proslavil ho v celém světě. Martin Klásek navázal na oba předchozí a udělal z Hurvínka současného kluka, přičemž od roku 2017 s ním začal alternovat jako zatím poslední Ondřej Lážnovský.

Hurvínek se v čase proměňoval, loutka se zakulacovala, měnilo se i oblečení, třeba kvůli jeho působení před kamerou, kdy si kvůli filmovému klíčování musel převléci kalhoty z modrých na šedivé. Vedle svého tradičního oblečení ale nosil Hurvínek spoustu kostýmů a různých převleků. Nosil turban i maskáče, fráček i fiží, kovové brnění, oblek jako Michael Jackson i sukénku z palmových listů; v 50. letech měl tepláky.

"Teď zkoušíme novou situační hru Hurvínek a nezvaný host, věnujeme ji Hurvínkovi k narozeninám. Je to o člunozobci, který se omylem přistěhuje k nim do bytu a způsobí tam nejeden malér a nejednu groteskní situaci," řekla Kirschnerová. Představení je podle ní koncipované tak, aby se to dalo hrát venku i v divadle. "Premiérově ji uvedeme o druhém červnovém víkendu na terase planetária ve Stromovce. Pak se přesuneme a budeme hrát na zahradě hotelu International v Dejvicích od 19. června do 12. září, a to představení jak pro děti, tak pro dospělé. Chceme jít za diváky, ale je to trochu i existenční nutnost. Doufáme, že alespoň venku bude možné hrát, tak to chceme dohnat přes léto," připomíná ředitelka situaci českých divadel způsobenou opatřeními proti pandemii.

Na scéně u hotelu by se mělo Divadlo Spejbla a Hurvínka střídat ještě s Dejvickým divadlem, Violou či Fidlovačkou, v plánu jsou i koncerty a filmové projekce. "Covid způsobil, že se člověk pustil do různých aktivit. Točíme podcasty, děláme ´člobrdění´ v ulicích, kdy se Spejbl a Hurvínek setkávají s dětmi úplně na dotek. To je příjemné a je to další věc, která tu nebyla," uvedla Kirschnerová.

(čtk)