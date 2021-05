Předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová při projevu před pamětní deskou připomínající první 1. máj 1890. Vpravo Petr Šimůnek, Petra Prokšanová a Milan Krajča.

Na Střeleckém ostrově znělo Práci čest!

V místě, kde se v roce 1890 konal první 1. máj, tehdy masový tábor dělnictva a pražského lidu žádající osmihodinovou pracovní dobu a důstojné podmínky k životu, se na státní svátek 1. května konalo shromáždění pražských komunistů spojené s položením rudých květin k tamní pamětní desce. Kvůli vládním opatřením měla akce komorní charakter.

Kapitalismus nemá řešení toho, proč se jedni topí v penězích na úkor druhých, proč druzí pracují na první skupinu, proč jsou války a trvá vykořisťování. »Proto my komunisté to chceme změnit, proto chceme socialismus. Chceme, aby lidé žili v míru, aby měli práci, slušné životní podmínky, důstojný plat. Chceme, aby lidé neměli strach, co bude zítra, aby se nemuseli bát, že zůstanou na ulici, protože nebudou mít na nájem, jídlo, lékaře, vzdělání, na základní životní potřeby,« řekla předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová.

Poukázala na přítomnost strachu – strachu lidí z nákazy, strachu o své rodiny, že přijdou o práci, že zůstanou osamoceni, nebudou mít prostředky, jak žít. »Namísto toho, abychom se spojili a společně hledali řešení, abychom vyjádřili solidaritu a pomoc ostatním, tak jsou mezi námi politické nuly, které vyvolávají nenávist, zášť a protiruskou hysterii,« pokračovala ve svém projevu, v němž připomněla zlovolné počínání Prahy, jež pod vedením Pirátů nechce vrátit pamětní desku vděčnosti Pražanů za osvobození 1. ukrajinským frontem Rudé armády; MČ Řeporyje, kde byl instalován pomník vlasovců, a Prahy 6, která odstranila sochu maršála Koněva, osvoboditele poloviny Evropy od fašismu. Současně informovala, že 9. května ve 12 hodin komunisté uctí podíl rudoarmějců a dalších Spojenců na Olšanských hřbitovech v Praze.

Komunisté odmítají nenávist »vyvolanou některými lokaji, kteří slouží velkokapitálu, USA a proválečnému paktu NATO«. Tito politici narušují mezinárodní vztahy a ohrožují mír, proto vyzvala ke spojení sil se všemi, kdož o mír usilují.

Krátce promluvili místopředsedové Petr Šimůnek a Milan Krajča. »Jsem velice rád, že zde vlaje vlajka USA, protože ti, kteří ji přinesli, si uvědomují, že První máj je slaven díky tomu, že američtí dělníci bojovali jako jedni z prvních za svá práva, za osmihodinovou pracovní dobu, a byli potlačeni,« řekl Šimůnek k miniskupince provokatérů, kteří si přinesli – neznajíce dějiny – vlajku USA. »My komunisté jsme internacionalisté, nemáme proti nikomu zášť,« pokračoval Šimůnek s tím, že ve Spojených státech žijí také komunisté, odboráři, se kterými se čeští komunisté setkávají na mezinárodních akcích. Americký lid, tak jako český lid, si přeje společnost, která již nikdy nedopustí války.

Zleva Petr Šimůnek, Petra Prokšanová a Milan Krajča

Mladí ponesou náklady dluhu

Milan Krajča navázal připomenutím 1. května 1886, který byl na počest zavražděných v mohutné stávce dělníků v Chicagu vyhlášen Druhou internacionálou, a to celosvětově, svátkem mezinárodní solidarity, Svátkem práce. V oprávněném zápase za pracující budou komunisté i nadále pokračovat, ubezpečil Krajča.

První máj také jako svátek lásky připomněla Petra Prokšanová, předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM, a vyzvala páry políbit se pod rozkvetlou třešní. »Jsou to právě mladí lidé, kteří v sílící krizi kapitalismu zažívají problémy, když hledají práci, když se chtějí osamostatnit. Jsou to oni, na které nejvíce dopadne současná krize, protože oni se budou vyrovnávat s velkým finančním dluhem, jenž se vytvořil v důsledku pandemie.«

Čest práci! zaznělo nejen na historickém Střeleckém ostrově, komunisté totiž První máj oslavili i na dalších místech ČR, např. středočeská KSČM i s hudbou v Kladně, Rakovníku, Nymburku a Mladé Boleslavi, přičemž na posledních dvou místech promluvil k významu Svátku práce místopředseda ÚV KSČM a předseda OS ČMS Stanislav Grospič.

(mh)

FOTO – Haló noviny/ Monika HOŘENÍ