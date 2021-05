Před bankou, úřadem, obchodem, sportovištěm, restaurací či kavárnou v Kostarice se nacházejí provizorní umyvadla s tekoucí vodou a papírovými ubrousky na utření rukou.

Krocení covidu v Kostarice

Na úvod bych rád napsal, že náš vnitřní klid, naše pohoda závisí velkou měrou na tom, jak jsme schopni vyrovnat se s přítomností. Jak říká profesor Richard Carlson, bez ohledu na to, co se stalo včera nebo vloni a co se může nebo nemusí přihodit zítra, přítomnost je vždy tam, kde právě jste – teď a tady.

Jsem Čech a jsem Kostaričan. Mám tedy dvě státní příslušnosti. Jsem občas v Česku, občas v Kostarice. Od počátku koronaviru, nevím, jestli existuje oficiálně nějaký jeho počátek, ale berme jej tedy přibližně od března 2020, jsem byl v Česku. Prožil jsem si všechny ty štrapáce kolem jeho začátku, poklesu a nového růstu v mém rodném městě, bezradnost vlády a ignoranci lidí v souvislosti s pomatenými opatřeními.

Nyní jsem od března v Kostarice. Mohu tedy porovnávat. Nejdříve čísla.

Dne 24. 3. 2021 měla Kostarika 403 nových případů. Dne 25. 3. jich přibylo 347. Celkově k těmto dnům bylo nakaženo nějakých 213 tisíc lidí, přičemž 191 tisíc se uzdravilo. S covidem zemřelo 2908 lidí. Přičemž Kostarika má zhruba polovinu obyvatel Česka na polovině území v porovnání s naší vlastí. Čísla neporovnatelná s Českem.

Příklad i pro ČR

Jak k tomu došli? To je otázka pro odborníky, kteří by měli s touto zemí údaje konzultovat. Bohužel nás zajímá jen EU a USA.

Nyní trošku o tom, jak se tedy v Kostarice žije v těchto dnech. Jak se s tím covidem zdejší lidé vypořádali. Samozřejmě, je to neustálý boj, který se nesmí podceňovat. Ale Kostaričané mají proti Česku několik výhod. Je to jejich povaha a přístup k nařízením o ochraně před koronavirem, a na druhé straně jednoduchost nařízení.

Zatímco v Česku probíhá tato válka podle slov Johna Lennona Život je to, co probíhá, zatímco jsme zaneprázdněni plánováním něčeho jiného, v Kostarice je situace jednodušší a lidé opravdu žijí svůj život. Na začátku nebyla tma, jak říká bible, ale tvrdý lockdown, neboť svět byl v šoku. Ale vše bylo pochopeno a vláda mohla provést nařízení, aniž by poděsila národ a zbavila jej svéprávnosti. Lidé navštěvují kina a divadla, obchody, kavárny a restaurace jsou otevřeny. Banky a úřady fungují normálně. Roušky se nosí v dopravních prostředcích a uzavřených prostorách, zatímco na volném prostranství je to věc dobrovolnosti. Školy fungují střídavě on-line a docházkou. Z důvodu, že ne všichni mají stejné podmínky pro studium, maturita jako taková byla zrušena a nahradilo ji takzvané FARO. Zkoušky jsou, ale studenti si mohou vybrat termín a potom ještě náhradní termín, kdyby nebyli spokojeni. V náhradním termínu mohou zlepšit hodnocení, ale ne zhoršit. Moji dceru zde čeká tato zkouška dospělosti v tomto roce.

Pokud chcete jít do banky, úřadu, obchodu, restaurace, kavárny, naleznete před vchodem provizorní umyvadlo s tekoucí vodou a papírovými ubrousky na utření rukou. Potom použijete alkohol, podotýkám, na ruce a změří vám teplotu. Vše probíhá v naprostém klidu a spokojenosti všech zainteresovaných. Lidé z toho neblázní, respektují tento virus i opatření, které nutně musí tento boj provázet.

Jan HÁJEK

FOTO – autor