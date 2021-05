Ilustrační FOTO - Pixabay

Světová klimatická konference. Ohlédnutí

Ve čtvrtek a v pátek 22. a 23. dubna se uskutečnila další světová klimatická konference. Vzhledem k pandemii se konala formou videokonference. I když se jí účastnilo údajně jen 40 členských států OSN, výsledky stojí za zmínku.

Základním výsledkem konference je, že některé státy zvýšily své závazky snížit emise skleníkových plynů (GHG - oxid uhličitý, metan, oxid dusný, freony a některé další plyny v přepočtu na CO2ekv.) a další státy své závazky potvrdily (Rusko – prezident Vladimir Putin pověřil vládu »významným omezením souhrnných emisí v naší zemi do 2050«, Čína - záměr dosáhnout emisního vrcholu v roce 2030 a uhlíkové neutrality před rokem 2060). Na klimatickou konferenci se vrátily USA. Slíbily do roku 2030 snížit emise v USA nejméně o 50 % proti roku 2005. K závazkům se vrátil i brazilský prezident Jair Bolsonaro, a to ukončit nelegální odlesňování v zemi do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality Brazílie do roku 2050 - o 10 let dříve, než se Brazílie v Paříži zavázala. Na záchranu (rozuměj nevykácení a nevypálení) amazonského pralesa žádá po USA podporu ve výši miliardy dolarů. Kanada chce do roku 2030 snížit emise GHG o 40 % na 45 % ve srovnání s úrovněmi z roku 2005, což je nárůst proti předchozímu slibu o 30 %. Japonsko hodlá snížit emise o 46 % proti roku 2013. Jižní Korea ukončí veřejné financování uhelných elektráren a plánuje odhalit silnější příslib snížení emisí. Británie sníží emise o 78 % do roku 2035, snad nejvíc ambiciózní plán na světě.

»V Polsku hodláme v nejbližších 20 letech vybudovat nový energetický systém s nulovými emisemi, díky kterému podíl uhlí klesne z aktuálních 70 % dokonce na 11 % v roce 2040,« citovala z projevu polského prezidenta Andrzeje Dudy agentura PAP. Podle polské hlavy státu kromě toho vláda dosáhla se zástupci uhelného průmyslu dohody »ohledně vyloučení uhlí z produkce elektrické energie do roku 2049«. Podle některých ekologů se závazky na snížení emisí GHG zvýšily o 13 %. Jestliže v roce 2015 (závěry pařížské konference) závazky pokrývaly asi 33 % potřebného snížení emisí GHG, nyní by mělo jít o 33 + 13 = 46 %.

Otazníky trvají

I nevládní ekologové vyjadřují jen dílčí optimismus. Ano, závazky se zvýšily, ale otazníky trvají. Nejde zdaleka jen o těch chybějících 54 % emisí GHG, které lidstvo musí snížit, má-li odvrátit klimatickou katastrofu. Klimatické závazky má prý dobře rozpracované Velká Británie. Nad reálností závazků některých zemí jsou velké otazníky. Samozřejmě, bez větších problémů to zvládne Norsko, které z vodních elektráren pokrývá 98-99 % své spotřeby elektřiny, velmi špatně například sousední Polsko, dosud fatálně závislé na uhlí a dalších fosilních palivech. Co je horší, slíbené nahrazování uhlí zkapalněným zemním plynem z amerických břidlic má v úhrnu podstatně vyšší emise GHG než polské černé uhlí. Jisté je, že nedávné bourání nové uhelné elektrárny v polské Ostrolece, postavené nákladem asi jedné miliardy zlotých (něco přes šest miliard Kč), ve jménu ochrany klimatu je nesmyslné, protože měla nahradit elektrárny vyrábějící elektřinu s podstatně nižší účinností využití energie v palivu. Tento nesmysl připomíná zákaz zprovoznit novou teplárnu Děčín v roce 1990 s tím, že nesplňuje emisní normy EU v situaci, kdy měla nahradit mnohem více znečišťující zdroje ve městě a omezit smog. Nakonec to tehdejší horlivci v Děčíně pochopili a teplárna byla zprovozněna, byť zatím bez odsiřování. Pokračující svatá válka proti jaderným elektrárnám, vedená stranami zelených a částí nevládních ekologů, je samozřejmě torpédování politiky ochrany klimatu. Problémem je i skutečnost, že neexistuje »tabulka komplexní náročnosti získávání elektřiny a tepla z jednotlivých zdrojů na emise GHG«. Stává se, že se realizují opatření na ochranu klimatu, které v úhrnu zvyšují emise GHG. Vrcholem ledovce jsou biopaliva získávaná pěstováním palmy olejné na bázi zničení tropických deštných pralesů (asi 400 % emisí GHG proti ekvivalentu uhlí). Takových, byť většinou méně křiklavých případů je mnohem víc.

Systémové problémy

Základní otázka, kterou si ale nevládní ekologové nekladou, zní: jak se budou závazky plnit, když Západ svou vážnou nemocí – rusofobií, sinofobií a mánií vývozu takzvaných evropských hodnot – přivedl svět na kraj světové jaderné války. Pokud si západní pseudoelita myslí, že se tak dá něco smysluplného dělat, je vedle. Samozřejmě, ohrožené Rusko, Čína a další skutečně nezávislé státy udělají vše pro to, aby se ubránily stále agresivnějšímu Západu, i kdyby to mělo přinést problémy ochraně klimatu. Nebezpečí klimatické katastrofy je přitom velké a možnosti odvrátit ho se rychle snižují. Na zbrojení se ve světě vynakládá asi 2000 miliard amerických dolarů ročně. Rozhodující část výdajů na zbrojení a války připadá na západní státy. Tyto peníze velice chybí na řešení skutečných problémů lidstva včetně problémů klimatických. Mám za to, že polovina výdajů na zbrojení by bez ohrožení bezpečnosti velmocí mohla být vynaložena na opatření na ochranu klimatu. Rusofobie, sinofobie a vývoz »evropských hodnot« jsou obávanými nebezpečnými chorobami stávajících západních pseudoelit. Vážně ohrožují lidstvo.

Otázkou je, jak chránit klima v podmínkách pokračující nemilosrdné konkurence mezi podniky i státy ve světě. Na nelítostné konkurenci je kapitalismus založen. Nabývá často zjevně perverzních podob. Například vedení EU znemožňuje očkování obyvatel států EU vakcínou Sputnik V. Těžko se dá předpokládat, že bude odpovědně přistupovat k ochraně klimatu. Kapitalistická ekonomika je svou podstatou ekonomikou růstovou. Pro růst je ale na naší omezené planetě stále méně místa. Za kapitalismu ale platí buď »ekonomický růst a likvidace konkurence« či »kolaps«. Ale ekologická fronta této zásadní skutečnosti nevěnuje větší pozornost. Asi nejlépe to dokládá jí preferované »zelené energetické dogma« – to jest: jsem zásadně nesmiřitelně proti jaderným elektrárnám, energii chci získávat jen z obnovitelných zdrojů, prakticky za jakoukoliv cenu (na absolutních úsporách paliv a energie příliš nezáleží). To poslední nebývá sice uváděno, ale ve výsledku nastává. I v ČR rozhodující zbytečné emise GHG přineslo zásadní zpomalení rozvoje jaderné energetiky po roce 1989.

Špatná je práce odborné ekologické veřejnosti v EU, když publikuje odhadovanou výši »externalit« a při jejím rozboru se ukazuje, že jde o součet »dotace + daňové úlevy + externality«. Přitom tam chybí perverzní nepřímé křížové dotace (zpravidla na podporu obnovitelných zdrojů energie) a většinou i daňové úlevy, respektive osvobození v mezinárodní veřejné dopravě. To s kvalifikovanou prací nesouvisí.

Co dělat?

Pokud by svět a zejména velmoci myslely politiku ochrany klimatu vážně, musely by:

Zastavit nepřátelskou politiku vůči druhým a radikálně snížit náklady na zbrojení,

Zavést základní sociální standardy. Odstranit absolutní bídu a podstatně omezit relativní bídu širokých vrstev obyvatel i celých států. Zespolečenštit vodní hospodářství tam, kde bylo zprivatizováno.

Zrušit mezinárodní mnohostranné dohody o osvobození mezinárodní veřejné dopravy od placení daně z přidané hodnoty a mezinárodní letecké a vodní dopravy od placení spotřební daně za pohonné hmoty,

Zakázat financování získávání a spotřebovávání fosilních paliv a biopaliv (hladem snad umírá ve světě málo lidí a hlad je snad příčinou mála konfliktů?) a to jak formou dotací z veřejných rozpočtů, tak formou nepřímých křížových dotací, i formou daňových úlev, a formou tolerování externalit – ekonomických škod na životním prostředí, tak i formou úvěrů a záruk za ně. Místo neefektivního obchodu s povolenkami na emise CO2 zavést jednotnou daň na emise CO2ekv., přímo úměrné negativnímu dopadu emisí jednotlivých druhů skleníkových plynů na klima,

Zastavit rozsáhlé dotace do environmentálně silně závadné silniční a letecké dopravy ve prospěch dopravy kolejové, zvláště železniční,

Zakázat těžbu a spalování ropy a zemního plynu těženého z břidlic a zkapalňování zemního plynu, protože mají zdaleka nejvyšší celkové emise GHG.

Nic nesvědčí, že by se ve výše uvedených oblastech mělo něco podstatného zlepšit. Plně to platí i pro EU. Lze tudíž důvodně předpokládat, že sebevražedná cesta lidstva ke globální klimatické katastrofě bude pokračovat až do chvíle, kdy nebude záchrany. Lidé se poté vzájemně pobijí v zoufalé snaze se zachránit v boji o zbylé tenčící se přírodní zdroje.

Jan ZEMAN