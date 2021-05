Ilustrační FOTO - Pixabay

Profesor Barabanov: Izrael pranýřován nebyl

Pokud by Rusové přijali českou verzi výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích, »pak šlo o skvěle provedenou, odvážnou, složitou a vojensky mimořádně účelnou operaci«, na kterou »bychom mohli být pyšní a nijak se za ni nestydět«, napsal minulé úterý v ruském listu Vedomosti profesor moskevské diplomatické školy MGIMO Oleg Barabanov. Ten je současně programovým ředitelem diskusního klubu Valdaj, ve kterém pravidelně vystupuje i ruský prezident Vladimir Putin. Rusko oficiálně popírá jakékoli spojení ruských zvláštních služeb s výbuchem ve Vrběticích.

»Česku jako svrchovanému státu nikdo nebránil dodávat zbraně na Ukrajinu oficiálně. Ale pokud si místo toho vybralo cestu pašování, tak pašeráky je nutné potírat stejně jako piráty,« zdůraznil autor. S odvoláním na nedělní projev prezidenta Miloše Zemana tvrdí, že »v podstatě přiznal«, že v muničním skladu byly zbraně zakoupené bulharským obchodníkem, které nejspíše byly určeny pro Ukrajinu. Tedy tyto zbraně by se dříve či později ocitly na bojišti na Donbasu na východě Ukrajiny a byly by použity proti proruským aktivistům.

»Za takových podmínek je jakákoli rozvědka, která si váží sama sebe, prostě povinna překazit dodávku zbraní do oblasti konfliktu přímo u hranic země. Když izraelské zvláštní služby vyhodily do povětří íránské jaderné objekty a zabíjely íránské jaderné fyziky, fungovaly podle této logiky. A nikdo kromě Íránu za to Izrael nepranýřuje,« poznamenal.

Současně upozornil, že nikdo z hromadně vyhoštěných ruských diplomatů, dokonce ani podle české verze, neměl s výbuchy z roku 2014 nic společného. Připomněl, že za sovětských dob koloval vtip, že pracovníky sovětského velvyslanectví vyhošťují buď za špionáž, anebo za drobnou krádež v supermarketu. Vzhledem k růstu životní úrovně od sovětských dob se druhá příčina vůbec nejeví aktuální.

Jedna věc je, když diplomata přistihnou přímo při činu. Je jasné, že jej nelze uvěznit a soudit, protože existuje diplomatická imunita. Proto jej vyhostí. »To je všední chléb rozvědky, a pokud jsou vztahy mezi dvěma státy dost pevné a je oboustranný zájem je nepoškodit, jednotlivý špionážní skandál je nepokazí,« napsal profesor.

Zcela jiná situace podle něj nastává, když je diplomaty nutné vyhostit nikoli proto, že je chytili při špionáži, ale z politických důvodů - aby se předvedlo, jak vážná je nespokojenost s počínáním druhé země. Jako je tomu nyní s Českem anebo dříve bylo v případu Skripalových. Za sovětských dob byly případy, kdy z USA a Velké Británie vyhostili více než 100 sovětských diplomatů najednou.

»Češi dnes tvrdí, že osmnáct vyhoštěných bylo rozvědčíky, a nikoli diplomaty. Ruská strana to popírá. Hlavní věc ale spočívá v něčem jiném: ani za studené války dokonce ani hromadné vyhošťování diplomatů nevedlo k řetězové reakci a eskalaci. Ale teď se Česká republika nezastavila na prvním vyhoštění a konflikt dále roztočila. Nelze vyloučit ani přerušení diplomatických styků mezi státy, a to tím spíš, že Češi ohlásili záměr odebrat ruskému velvyslanectví nemovitost,« upozornil komentátor.

Současně poukázal na to, jaké obrovské nemovitosti v centru ruské metropole Moskvy mají bývalé socialistické země. »Tyto země dostaly nemovitosti jako přátelé, ale teď je využívají protivníci z NATO - Spojené státy americké mají v Moskvě menší nemovitosti než Češi, Bulhaři či Poláci. Bude tedy co odebírat při odvetě.«

(čtk)