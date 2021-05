Na okraj Kulatého stolu ke zdravotnictví

Ve středu 28. dubna jsem se zúčastnila za KSČM prvního z předvolebních kulatých stolů pořádaných Hospodářskou komorou a Hospodářskými novinami. Vysoce oceňuji dlouholetou snahu Hospodářské komory přispět k řešení problémů českého zdravotnictví a i tuto diskusi považuji za velmi přínosnou a velmi dobře zorganizovanou. Včetně toho, že bylo možné sledovat dvouhodinovou věcnou debatu v přímém přenosu a i ze záznamu na stránkách komory i novin. Problém vidím v následné ne zcela přesné interpretaci v článku Hospodářských novin již v titulku: Zdravotnictví potřebuje změny. Bez připojištění to nepůjde, shodují se politici.

KSČM ale dlouhodobě odmítá navyšování spoluúčasti pacientů, komerční připojištění a dvousložkové pojištění vzhledem k tomu, že většina občanů ČR má průměrné a podprůměrné příjmy a neměli by z čeho takové připojištění platit. To jsem také při debatě zdůraznila spolu s tím, že právo na dostupnou a kvalitní zdravotní péči je jedno z nejdůležitějších práv občanů České republiky. Stejně tak jsem vyzdvihla smutný fakt, že již dnes je spoluúčast pacientů ve stomatologii padesátiprocentní a vysoká je i u léčivých přípravků. Naopak dlouholeté úsilí KSČM o pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce jako nástroje ke stabilizaci a předvídatelnosti příjmů do systému veřejného zdravotního pojištění bylo vloženo do úst zástupkyně ČSSD. Přitom já osobně jsem předkládala novelu příslušného zákona opakovaně od roku 2016, kdy neprošla za sociálně demokratického ministra zdravotnictví.

V diskusi jsem také upozornila na to, že došlo v letech 2006–2010 za vlády ODS a TOP 09 k finanční a personální devastaci hygienické služby, jednoho z nejdůležitějších článků v boji proti epidemiím. Nyní tak sklízíme plody nekompetentních rozhodnutí i minulých vlád, které podcenily ochranu veřejného zdraví jako celek.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM