Daň za úspěch

V turbulentním vývoji kauzy Vrbětice zapomínáme na dění před nimi. Na covid a jeho zvládání či spíše nezvládání vládou, na nekonečnou řadu slibů a pochybení, na nedořešenou otázku zásobování vakcínami a samozřejmě i na problém Dukovan, zvýrazněný řadou expresivních prohlášení i rozhodnutí. Jako by se zapomnělo, v čem jsme před Vrběticemi žili, co jsme zažili. Jsou to nenaplněné sliby oligarchy Babiše, aféry kolem osob lídrů jeho »hnutí«. Je to neschopnost sociální demokracie řídit svěřené resorty, neschopnost dnes korunovaná obsazením Michala Haška do funkce náměstka ministra atp.

Jen slepý a hluchý by nepostřehl, že národ není spokojen s nekoncepčním řešením pandemie koronaviru, s naprosto nekoncepčním řešením uzávěr a omezení, které hraničily s absurdními počiny zoufalců. A všechny tyto chyby nedopadaly na elity, kterým za toto období narostla břicha, ale na většinu národa, která se na rozdíl od sociálnědemokratických bossů a oligarchů živí prací.

Vláda využila čas k vlastním čachrům, ani legislativně nedořešila pandemický zákon, výměny ministrů byly provázeny zmatečnými rozhodnutími – a ty se staly rozhodujícími pro opadnutí disciplíny, pro kterou byl národ ochotný se omezit. S vládou nepřišlo žádné světlo na konci tunelu. Naopak se pandemický tunel jevil jako nekonečný. Není pak třeba doplňovat, že problémy pracujících lidí byly ještě více zneužívány šmelináři a že nouzový stav přispěl chmatákům státních zakázek.

Po Faltýnkově deníku, který svědčil o »protikorupčním« hnutí ANO jako o uplatnění hesla »nejsme jako my«, přišlo rozhodnutí o otázce střetu zájmů, která se týkala jmenovitě premiéra a jeho Agrofertu. Účelová byla ne toliko kampaň, jako právě čerpání těchto dotací – potažmo i předchozí »přešlap« v podobě Čapího hnízda. Babišův úspěch mezi voliči byl v marketingu, v tom, že rozdával z cizího. A ještě dlouho budeme za profit jednoho oligarchy platit. Je to slabý politik siláckých řečí. Sociální demokracie se od prvorepublikových časů karikatur Františka Bidla nezměnila v nejmenším.

Mám oprávněný dojem, že uměle vytvořená a uměle živená kauza Vrbětice má ještě další verzi. Je to kulisa vládních neúspěchů a špíny za nehty, aféra, která má přilít potřebné body v blížících se volbách. Za pochybný »úspěch« jednotlivců platíme devastací diplomacie a vztahů mezi dvěma národy, o ekonomických ztrátách nemluvě. Daň za Babišův a Hamáčkův »úspěch« tak platí zklamaní a znechucení Češi.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM a poslanec