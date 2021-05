Demonstrace proti prezidentovi jako módní artikl

Demonstrace proti prezidentovi a vládě je, nemohu to nazvat jinak, módní artikl. Kdybyste na nich nebyli, jste vlastně mrtví. To prý zaznělo i na Facebooku. Nejsem zapsán mezi uživatele této tzv. sociální sítě a nelituji toho. Alespoň jsem znesnadnil práci BIS, která má účastníky jako na dlani, a vlastně i jejich příznivce, a dokáže tak celkem bez problémů si shromáždit data na koho chce. Tedy pokud jde o uživatele tzv. sociálních sítí. Navíc když se mnozí z nich chlubí svou chytrostí, vtipností, fotografiemi, příhodami atd.

Jde mi však o ty demonstrace. Vláda si nějakou tu kritiku zaslouží, nejen pokud jde o boj s koronavirem, zvláště však po »odhalení ruské stopy«, i když vlastně podle organizátorů Milionu chvilek a dalších podobných by právě za to zasloužila pochvalu. Jenže o to tu v jejím případě nejde. Prezident Zeman je napadán »bez pardonu«. Je »zrádcem«, »nepřítelem«, »agentem Moskvy«. Dovolil si totiž mnoho, zpochybnit verzi o »ruských špionech«, kteří »vyhodili do vzduchu sklad zbraní ve Vrběticích«, tedy oficiální verzi, která vlastně umožňuje našim nejbližším přátelům nahradit Rusko v jeho ekonomických aktivitách a dodat nám vše, co mohlo ono nabídnout, za větší sumu místo něj.

Prý prozradil i supertajná tajemství. Stal se tudíž vlastizrádcem. Co vlastně nám řekl navíc oproti šéfům naší vlády? Že jsou dvě varianty vzniku katastrofy ve Vrběticích. Mezitím se ovšem na Seznamu objevila i třetí – je v ní podezření na majitele objektu anebo lidí kolem něj. Takže z tohoto hlediska nic neprozradil a pokud jen to bylo součástí spisu pana Koudelky, je to setsakramentsky málo. Mluvil i o propojení zmíněného šéfa BIS na americké tajné služby. To si však šeptají »vrabci na střeše« už dávno. Nejméně od doby, kdy dostal v Americe vyznamenání přímo od CIA. Jiným podobným vyznamenáním z šéfů zvláštních služeb evropských států vyznamenán nebyl a nějaká zvláštní situace, kterou by zvládl právě on, v dohledu nebyla.

Co dál tedy prozradil? Že oni dva (nebo kolik) ruští špioni ve skladu přímo ve Vrběticích nebyli a že »důvodné podezření« je stále jenom podezřením, dokud nebude »na stůl« položen důkaz. A ten zřejmě ve spisku BIS nebyl. Pan prezident totiž umí číst. Ono »důvodné« je vlastně také »založeno na vodě«, protože to, že po naší zemi běhají dva cizí agenti, nám jistě nemusí být příjemné, ale to ještě neznamená nepřátelský akt. Hodně agentů z jiných zemí tu jistě běhá, kdyby neběhali, pak by si je musely naše zvláštní služby vymyslet, protože jinak by totiž ztratily svůj smysl.

A dál ke slovu »důvodnost«. O tom už Zeman nemluvil. Také ona však dostala po jeho vystoupení šrám. Je tu totiž otázka: Jak dva nebo kolik ruských agentů by na dálku dokázalo zapálit sklad se zbraněmi a pak po několika dnech, protože zřejmě to bylo málo, vyhodit ho do povětří?

Nebo BIS ví o nějakém tajném kanálu, kterým se zmínění agenti dostali do vrbětického skladu, anebo uměli způsobit požár a výbuch třeba až z Ostravy, kde zřejmě v té době podle sedmiletého hledání byli? Pak ovšem klobouk dolů před těmito agenty.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)