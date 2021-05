Rozdvojený Tomio Okamura

Když před pár lety, v době vrcholící migrační krize (tedy ještě předtím, než toto převážně pseudotéma vytlačila Greta Thunbergová a klimatická změna, a následně hlavně pandemie koronaviru), začal sociálními sítěmi a hromadnými e-maily putovat prakticky neprůstřelný důkaz o Okamurově nečekaně velice pozitivním vztahu k islámu z doby před začátkem oné poslední migrační vlny, tak jsme se my, nejen levicoví odpůrci tohoto vrchního českého (resp. česko-japonského) krajně pravicového populisty, popadali za břicha. Rozhodně nás to ale nijak nepřekvapilo.

A když jsme na tento 180stupňový obrat autoritářského předsedy Úsvitu a posléze SPD na oněch sociálních sítích upozorňovali, tak slepí fanoušci, příznivci a voliči tohoto zdatného rétora a jeho politických subjektů lámali rukama, že to je nesmysl, že je to podvrh a fake news, že pan předseda jistě nikdy muslimům do patřičných partií těla nelezl, protože do mešity (v Londýně či kdekoli jinde) by přece on nikdy v životě nevstoupil, natož aby posléze tamní muslimskou komunitu vychvaloval… Prostě ti, kteří jinak 99 % své pravdy čerpají sami právě z hoaxů a hromadných mailů většinou pochybného původu, najednou z téhož obviňovali nás, odpůrce jejich politické ikony, svého guru.

Mohli tak činit ovšem jen do neděle 2. května. To totiž zatím poslední pořad 168 na ČT1 přišel ve své poslední reportáži s podobným Okamurovým veletočem ve zcela jiném tématu, než je migrace. V příspěvku Gay friendly porovnala ČT Okamurova vyjádření k otázce výchovy potomků dvěma stejnopohlavními partnery na podzim 2013 a nyní, na konci dubna t. r. Celý tento další Okamurův podvod na voliče a vůbec všechny slušné lidi v naší zemi pak uvedla ukázkou z jiného vlastního pořadu, Studia 6 ze 16. března 2010, kde jistý Tomio Okamura, tehdy viceprezident Asociace cestovních kanceláří a agentur v ČR, označil ČR právě za »gay friendly« zemi, kde si tuto skutečnost mimořádně pochvaloval.

O 3,5 roku později, už coby politik, pak tentýž Tomio Okamura na sociální síti potvrdil, že »mít dva milující táty je pro dítě lepší než být sám v 50hlavé smečce (dětského domova),« protože ti dva tátové se k vám aspoň »přitulí a pohladí« vás. Dojemné, působivé. Ale dnes? Přesněji 29. dubna 2021? To řekl místopředseda PS PČR Tomio Okamura toto: »Kdyby mě jako malého kluka, který se nemůže bránit a nikdo neposlouchá jeho názor, adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna!« Najednou by Okamurovi vadilo, že »nemá maminku a tatínka a nemůže s tím nic dělat«. Ano, i my jsme zvědavi, »jaký postoj bude výhodný příště«, kvůli čemu novému Okamura zapře i nos mezi očima?!

Roman JANOUCH