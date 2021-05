KPRF zvolila do čela opět Zjuganova

Poslední dubnovou sobotu v Moskvě začal 18. sjezd Komunistické strany Ruska (KPRF). Jednodenní úvodní jednání mělo na programu volbu stranického vedení a určení hlavních směrů kampaně strany před podzimními parlamentními volbami.

Sjezd bude pokračovat, jeho druhá etapa se bude konat v červnu, kdy budou delegáti schvalovat kandidátku strany do podzimních voleb.

Sjezd letos přitáhl pozornost médií včetně celostátních už při své přípravě, což nebývá zvykem. Média přitáhla kritika, která se ozvala z některých regionů, týkala se požadavků na změnu vedení strany a také změnu způsobů práce, vyjádřeno lapidárně – méně obecné kritiky kapitalismu a více nápadů, jak jej překonat.

Sjezd kádrové požadavky některých regionů odsunul na dobu po podzimních parlamentních volbách, kdy o nich strana hodlá uspořádat »zásadní debatu«. Nyní se řídí upravenou slovanskou moudrostí, která je známa v Rusku i v České republice - »před volbami se nepřepřahá«. Gennadij Zjuganov byl na post předsedy strany schválen jednomyslně. Sám předseda, který vede stranu od jejího vzniku v roce 1993, a v létě mu bude sedmdesát sedm let, na sjezdu ohlásil začátek kádrové obměny širšího vedení strany.

Volební cíl

Pokud jde o volby, komunisté si za cíl stanovili získání nejméně padesáti poslaneckých křesel (z celkových 450). Jde o minimální cíl, strana doufá v mnohem vyšší počet poslanců, nyní jich má 92. Sjezd zohlednil, že letošní volby mohou být velmi rozdílné od těch obvyklých kvůli pandemii koronaviru. Očkování sice probíhá už od loňského srpna, ovšem situace v oblastech a krajích se velmi různí. Zatímco některé mají v podstatě pandemii za sebou, v jiných stále probíhá a podle zdravotnických úřadů někde hrozí další vlna pandemie. Proto například prezident Vladimir Putin podepsal příkaz o pracovním volnu v prvních deseti dnech května. Tento krok má rozmach epidemie v některých oblastech zastavit. Jak bude zdravotní situace vypadat na podzim, se nedá úplně odhadnout, pravděpodobně volby proběhnou za přísných hygienických opatření, která sníží počet voličů ochotných k volbám přijít. To by pro komunisty bylo výrazně nevýhodné.

Koalice CCCP

KPRF hodlá o voliče bojovat novou »koalicí«, která byla na sjezdu schválena. Symbolicky bývá nazývána CCCP (справедливую социалистическую родину – spravedlivou socialistickou vlast, třetí C se přidává někdy, a to ve významu svazovou). Prakticky to znamená volební koalici se spektrem levicových organizací včetně společenských, které budou mít právo i navrhovat kandidáty. Podle politických pozorovatelů jde o snahu kádrově oživit kandidátku lidmi známými v místech a stojícími dosud blízko vedle strany. I KPRF začíná pociťovat problémy přibývajícího věku svých členů a jejich logicky nižší aktivity.

Začíná proces obměny

Odráží se to i v nejvyšších stranických orgánech, kdy sjezd zvolil na vyšší ústřední funkce hned několik kandidátů vesměs s vysokoškolským vzděláním a věkem do čtyřiceti let. Jde o funkcionáře, kteří se osvědčili v regionech a nahradí dosavadní šéfy úseků. Ti odcházejí do penze. Podle Zjuganova, který první etapu sjezdu zakončil závěrečným slovem, začíná proces širší obměny funkcionářů, a to od místních organizací po ústřední. Mají přijít lidé, kteří kromě jiného upevní stranickou disciplínu. To označil Gennadij Zjuganov za hlavní požadavek na všechny stranické funkcionáře.

