Ilustrační FOTO - Pixabay

Módí neuspěl ve většině místních voleb

Indickému premiérovi Naréndrovi Módímu a jeho Indické lidové straně (BJP) se nepodařilo zvítězit v místních volbách v Západním Bengálsku, které je jedním z nejlidnatějších států v zemi.

Premiérova strana zde navzdory koronavirové krizi vedla intenzivní předvolební kampaň, podle předběžných výsledků ale hlasování nakonec s přehledem vyhrála vlivná politička a Módího velká kritička Mamata Banerdžíová. Ta v 90milionovém státě Bangla (Západní Bengálsko) vládne již od roku 2011. S odvoláním na předběžné výsledky o tom informoval zpravodajský server BBC News.

Indický premiér Naréndra Módí. FOTO - Wikimedia commons

Módího nacionalistická hinduistická strana se udržela u moci ve státě Ásám, v dalších státech, které byly ve hře, ale neuspěla. Volby byly bedlivě sledovány kvůli tomu, zda se na nich projeví neúspěšná snaha Módího vlády zastavit šíření nemoci COVID-19 v zemi. Indie v posledních deseti dnech zaznamenává denní přírůstky nákazy koronavirem přesahující 300 000 případů. V neděli byl evidován rovněž rekordní nárůst 3689 úmrtí pacientů nakažených koronavirem. Nemocnice se potýkají s nedostatkem lůžek, kyslíku a léků. Podle kritiků k šíření infekce přispěla v poslední době i masová předvolební shromáždění.

Ve státě Bangla, kde žije početná muslimská menšina, vítězí po sečtení téměř všech výsledků centristická strana Kongres Trinamúl vedená Mamatou Banerdžíovou. Připsat by si mohla více než 200 z 294 křesel místního zákonodárného sboru. »Je to vítězství lidu státu Bangla, je to vítězství demokracie,« řekla Banerdžíová svým stoupencům. Módího strana bude v Západní Bengálsku hlavní opoziční stranou s téměř 80 křesly, což je značný pokrok - v roce 2016 získala BJP křesla jen tři, napsal server BBC News.

Volby se konaly rovněž v jihoindických státech Kérala a Tamilnádu. V Tamilnádu zvítězila hlavní opoziční strana DMK. V Kérale se u moci udržela levicová koalice; aliance vedená BJP nezískala jediný mandát, napsal server BBC News.

Módí podle indického veřejného mínění naprosto nezvládl pandemii, která v Indii přerostla v apokalypsu, krom toho ztratil podporu bojem proti stávce rolníků, které chce podvolením se mezinárodním monopolům připravit o živobytí.

(pe, čtk)