Ilustrační FOTO - Pixabay

Další vlna rozvolnění

Od pondělí 10. května vláda rozvolní další protiepidemická opatření. Otevře řada služeb jako jsou truhláři či opravny obuvi, v dalších krajích se vrátí děti do lavic a začnou platit rovněž méně přísná pravidla pro nošení ochrany úst.

Od příštího pondělí kromě veškerého maloobchodu otevřou opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby, provoz lanovek, střelnice, rozvoz solárií, hodinářství, zlatnictví, truhlářství, služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu, pobočky budou moci otevřít cestovní kanceláře a agentury.

10. května se otevřou také školky v plném rozsahu bez roušek a testů a druhé stupně základních škol či nižší stupně víceletých gymnázií v rotační formě v dalších krajích. Již nyní starší školáci mohou střídavě navštěvovat školy v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Od pondělí s jistotou otevřou školy v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Až ve čtvrtek vláda zváží postup ve Zlínském, Jihočeském kraji a na Vysočině.

Změní se i pravidla nošení roušek a respirátorů. Od pondělí bude nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Od počátku března musejí lidé nosit v zastavěném území obce minimálně chirurgickou roušku, řada lidí ale přesto nosí respirátor. Respirátory s třídou ochrany nejméně FFP2, případně nanoroušky jsou povinné v hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech.

Na povinnosti mít zakryté dýchací cesty ve vnitřních prostorách se nic nemění.

Vláda ústy ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) taktéž definitivně potvrdila, že povinné testování jednou týdně bude ve firmách, v neziskových organizacích či na úřadech pokračovat zatím do konce června. Podstupovat ho budou muset nadále i živnostníci. Vládní představitelé dříve uváděli, že s plošným testováním by měly podniky počítat minimálně do konce května.

Povinně testovat zaměstnance musely začít jako první podniky nad 250 zaměstnanců, které měly za úkol první kolo testů dokončit do 12. března. Postupně kabinet závazné testy zavedl i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru. Testům se nemusejí podrobovat lidé pracující z domova, očkování a ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc COVID-19.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP) opakovaně vládní představitele vyzýval k tomu, aby předložili scénář testování. Kromě toho, jak dlouho, tak případně v jakém režimu bude pokračovat. Firmy po ministerstvu zdravotnictví dále žádají upřesnění, jaké testy na základě kvality a citlivosti by se měly používat. Vláda by podle svazu měla také dokončit diskusi k případnému přechodu na PCR testování.

Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách podle průzkumů SP se postupně snižuje, od začátku března do půlky dubna klesl z 0,77 procenta na 0,17 procenta.

Podniky mohou na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohou nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc. Podle posledního průzkumu SP cena samotestovacích sad klesá, polovina podniků je nyní kupuje za 60 až 100 korun.

(ste)