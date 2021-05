Nositel Nobelovy ceny pro krajní pravici

Peruánský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa vyzval voliče, aby ve 2. kole prezidentských voleb hlasovali pro dceru autoritářského exprezidenta Alberta Fujimoriho. Keiko Fujimoriovou, která čelí obvinění z korupce a praní špinavých peněz a která slíbila omilostnit svého uvězněného otce…

Je totiž podle Vargase Llosy zárukou pokračování demokracie v Peru. Volba jejího radikálně levicového rivala by pro zemi byla podle něj »opravdovou katastrofou«. Informovala o tom agentura EFE. Je pozoruhodné, jak si i vážení a vzdělaní lidé (někteří) představují demokracii a jak naopak pokrok a progresivní proudy.

Nositel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa. FOTO - Wikimedia commons

Proti marxistovi

Soupeřem 45leté Fujimoriové bude ve volbách začátkem června radikálně levicový odborářský lídr a učitel Pedro Castillo (51), jemuž poslední průzkumy dávají zhruba dvojnásobný počet hlasů. Podle Vargase Llosy je ale Fujimoriová menším zlem. Spisovatel a novinář také nedávno v rozhovoru s peruánským tiskem varoval, že Castillo v zemi může nastolit »venezuelský či kubánský model«, což by podle něj mohlo vést i k pravicovému převratu a země by pak mohla »upadnout do další vojenské diktatury«. Logiku toto šachové uvažování má. Ale celé je to krajně zvrhlé. Tak to, aby se vyvaroval případné vojenské diktatury později, bude radši volit stejnou hrozbu bezprostředně, jen proto, že Fujimoriová a spol. mluví o demokracii? O té mluvili i Bolsonaro či Trump.

Porazil ho Fujimori

Pětaosmdesátiletý Vargas Llosa, který přitom žije už léta ve Španělsku a má i španělské občanství, se sám v roce 1990 rovněž ucházel o nejvyšší úřad ve své vlasti. Ve druhém kole ho ale porazil právě Fujimori, který byl pak deset let prezidentem. Ekonomickými reformami sice vyvedl zemi z hospodářské krize a potlačil levicové guerily, ale také tvrdě zasáhl proti opozici. V roce 1992 rozpustil parlament a s podporou armády převzal načas legislativní a soudní moc v zemi. Čili rozpoutal onu vojenskou diktaturu, které se Vargas Llosa dnes tak strašně bojí. Proto radši bude volit dceru diktátora.

Fujimori byl v roce 2009 odsouzen k 25 letům vězení za porušování lidských práv, únosy a podíl na zabití 25 lidí, odsouzen byl i za korupci či odposlechy politických oponentů.

Pomatený starý pán?

Fujimoriovou, která se o úřad prezidenta uchází už potřetí, podpořil Vargas Llosa už několik dní poté, co byly oznámeny překvapivé výsledky 1. kola voleb. »Ona (Fujimoriová) mi poté okamžitě volala a slíbila, že bude respektovat demokratické hodnoty,« citovala naivního spisovatele agentura EFE. O milosti pro jejího otce se s ní Vargas Llosa nebavil, protože by to podle něj bylo »zbytečné«.

Podle průzkumu z konce dubna by marxistu Castilla volilo asi 41,5 % voličů a Fujimoriovou asi 21,5 %. Na výrazný náskok levicového kandidáta, který slíbil novou ústavu zakotvující větší roli státu v ekonomice i znárodnění energetického průmyslu, reaguje v posledních týdnech výrazným poklesem peruánská měna.

Ekonomika této země, která je druhým největším producentem mědi na světě, vloni klesla o 11 % v důsledku pandemie COVID-19, která zemi zasáhla obrovským způsobem, připomněla podle ČTK agentura Reuters.

(rj)