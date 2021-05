Vlárská dráha v Kyjově. FOTO - Wikimedia commons

Část Vlárské dráhy čeká elektrifikace

Stát připravuje elektrizaci a modernizaci části takzvané Vlárské dráhy. Týkat by se měla úseků mezi železničními stanicemi (ŽST) Veselí nad Moravou a Kunovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Újezdec u Luhačovic a Luhačovice a také Újezdec u Luhačovic a Bojkovice město.

Centrální komise ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti, Správa železnic tedy může pokračovat v projektové přípravě, uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Termín zahájení stavby podle něj zatím není stanoven. »Očekávaná doba výstavby je šest let a první části projektu by mohly být uvedeny do provozu kolem roku 2030. Celkové investiční náklady činí 10,1 miliardy korun bez DPH,« uvedl Jemelka.

S modernizací a elektrizací trati 341 se zatím nepočítá mezi stanicemi Bojkovice město a Bylnice. »Traťový úsek Uherské Hradiště - Kunovice je navržen jako částečně dvoukolejný a samotná ŽST Uherské Hradiště je navržena se čtyřmi nástupními hranami. V ŽST Bojkovice je plánována pouze elektrizace, neboť kolejiště zde bylo rekonstruováno nedávno,« uvedl mluvčí.

Plánovaná investice má mít dopad především na přepravu cestujících. Od modernizace jednotlivých ramen trati 341 si ministerstvo slibuje zlepšení dopravního spojení Uherského Hradiště, Luhačovic nebo Bojkovic s krajským Zlínem a dále zlepšení spojení oblasti s Olomoucí, Prahou a Brnem. »Nákladní doprava na tomto souboru tratí má pouze okrajový, doplňkový význam,« uvedl Jemelka.

Elektrizace a modernizace podle ministerstva dopravy přispěje také ke snížení provozních nákladů železničních vozidel a dopadů na životní prostředí. Efektivnější díky nim má být i provoz nákladní železniční dopravy. Trať bude mít větší kapacitu, což zlepší možnost sestavení grafikonu pro osobní i nákladní dopravu. Klesnou také náklady na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

(ici)