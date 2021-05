Hledejme skutečné viníky

Generálmajor Jiří Lang. Znáte? Ne? Ale měli byste. V letech 2003 až 2016 byl ředitelem Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS. Tedy i v době výbuchů v muničním skladu Vrbětice. Dnes mlčí.

Budu-li na chvíli akceptovat vyšetřovací verzi, že klíčovou roli sehrála v této kauze skutečně GRU, nemohu se nezeptat, jak moc se tehdy činila BIS pod jeho vedením? Jak je možné, že o agentech nevěděla, jak je možné, že by pronikli přímo do areálu, a jak je možné, že dnes se pana generálmajora nikdo nezeptá, nebo přímo nevolá k zodpovědnosti. Poctivě jsem prohledal všechny největší internetové portály a požádal o to i své asistenty. Neviděl jsem, že by dosud všichni ti draví investigativní novináři ráčili Jiřího Langa vyhledat a dotázat se ho na Vrbětice. Nebo není vůle tázati se těch, kteří něco vědí, či skutečných viníků? Asi proto, že mnoho vědí...? I kdyby tam nakrásně ti agenti byli, opravdovým viníkem výbuchu GRU rozhodně není...

Buď již tak či onak, jedno jisté dnes je - selhali a dál selhávají všichni ti, kteří mají na starost bezpečnost státu.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM