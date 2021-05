COVID jinak

Sdělovací prostředky jsou denně plné článků a úvah o koronavirové epidemii na jedné, a jejích dopadech na druhé straně. Mluví se a píše především o »obrovském vypětí« lidí »v první linii«, do které se v rozporu s logikou a skutečnou prací na veřejnosti zahrnují i technicko-administrativní pracovníci »na příjmu«, kteří se s diagnózou COVID-19 setkávají zprostředkovaně, nepřímo přes jiné činnosti a své kolegy. Tím nechci jejich práci devalvovat, pouze upozornit na neodůvodněné zjednodušování při posuzování pracovní výkonnosti a zaměření v podmínkách mimořádných finančních výdajů. Pracuje-li někdo nad rámec své pracovní doby, má dle zákoníku práce nárok na proplacení »přesčasů«.

Pravidla jsou přesně stanovena zákonem. Stejně tak pravidla pro poskytování mimořádných odměn, kde se především přísně a přesně dohlíží na skutečnou zásluhovost, na druh, opodstatněnost a zvýšené pracovní úsilí ve ztížených podmínkách. Z tohoto pohledu jsou aktuální přístupy těžko obhajitelné a opírají se především o emoční stránku věci. Zdravotnický personál na »jipce« je logicky kvalitativně více a jinak vytížen než třeba »na zlomeninách«. Avšak jaký je rozdíl mezi hospitalizací pacientů s koronavirem a pacienty na jiných infekčních odděleních? Až epidemie skončí, budou lidem z infekčních oddělení také vypláceny 70 000 Kč a možná až 120 000 Kč vysoké odměny? Nebo snad nejsou odměny za kvalitu a nebezpečnost práce, nýbrž za diagnózu? Neměly by být diferencovány podle zásluh?

Státní rozpočet není zatížen pouze zvýšenými výdaji na platy zdravotníků. Během covidového roku získali podnikatelé a firmy jen na přímé vládní podpoře zatím více než sto miliard Kč. To ovšem není zdaleka bilion korun, který slibovala vláda. Připomeňme si hlavní: Programy Covid (14,8 mld.), Kompenzační bonus (28,6), Program Antivirus (42,3 mld.), Bankovní záruky (61,4 mld. Kč). K tomu si přidejme některé další platby a podpory typu navýšení rozpočtu pro zemědělce či odpuštění některých plateb povinných záloh a daní.

Suma sumárum se v součtu se všemi ztrátami z omezené produkce a totálního selhání vlády při řešení ekonomických dopadů a souvislostí epidemie, kdy chyběla jakákoli koncepce, jakýkoli vědou podložený systém a společnost se řídila (a stále řídí) metodou ad hoc, osobní prestiží premiéra, státní dluh letos vyšplhá na hranici 2,5 bilionů korun. Snížit ho na hranici před koronavirem si podle seriózních odhadů vyžádá minimálně osm let. Za podmínky, že dále neporoste. To je však více zbožné přání než reálný pohled do budoucna.

Ladislav ŠAFRÁNEK