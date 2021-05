Zamyšlení nad chováním oznamovatelek trestného činu

Na Místním oddělení PČR oznámila exmanželka, že exmanžel neplatí výživné. Byl proveden její výslech, výslech exmanžela, vyžádány příslušné zprávy z úřadu práce a od orgánu péče o děti. Ve spisovém materiálu byl uložen i rozsudek o rozvodu manželství a mnohdy, což oceňuji, bylo uvedeno i stanovení výživného na dítě v určité částce a termín, do kdy má být zaplaceno k rukám matky. Někdy, byť to byl zázrak, byl uveden styk druhého partnera s dítětem. A tady mnohdy nastal problém. Manžel ztratil zaměstnání, ale ne svojí vinou, byl hlášen na úřadu práce a dostával podporu. Exmanželka si toto zjistila, otázka je, jak, a při rozhodnutí o výživném po něm chtěla výživné nad tu částku, co mu vyplácel úřad práce.

Bohužel mnohdy je situace taková, že si toto soudkyně neověří, a rozhodne v její prospěch. Takže třeba on dostával 8000 Kč, ale ona chtěla, a to nepřeháním, což bylo minimum, 8500 Kč na výživném. Tedy spis jsem si načetl, tento rozpor zjistil, a protože uplynula jistá doba, tak jsem si oprávněnou předvolal k doplnění výpovědi. Ona to doplnila a já jsem vypracoval usnesení navrhovatelky o zahájení trestního stíhání. Kolikrát jsem nevěděl, zda přijde exmanžel sám, či s obhájcem. Ale přesto, a právě proto, jsem provedl potřebné procesní úkony, čili jeho výslech a rovnou prostudování spisu. On mohl podat návrhy na doplnění vyšetřování. V 99 procentech to tak nebylo. Pokud ten člověk byl rozumný, sympaťák, a ona si nenechala nic vysvětlit, tak nejen, že jsem mu poradil, co a jak udělat, ale už jsem mu dal přímo žalobu na snížení výživného. A to minimálně o 2000 Kč. Navíc jsem věděl, kolik ta matka bere. A to bylo podstatně víc, než měl on, když pracoval. A kolikrát se mi po nějaké době ozval telefon, kdy mi volala tato oznamovatelka, že je předvolaná k soudu na snížení výživného, a ptala se mě, kdo to napsal. Já už jsem si po dvou až třech měsících samozřejmě nepamatoval jména těch oprávněných žen. Tak jsem jí řekl, že o tom nevím. On vyhrál a nakonec to skončilo, že byl osvobozen. No jasně, protože jsem mu dal ještě pár informací a řekl, kdy to má použít.

A pak druhý extrém. S některými oprávněnými jsem se znal. A tady nastal problém ženského myšlení, jak tomu říkávám. A to je základ článku. Jednou u mne ta paní byla, on byl odsouzen, ale nic jí nezaplatil a neplatil dál. A tady platí zásada. Latinsky »ne bis in idem«. Tedy ne dvakrát v téže věci. Prostě oni se spletli a vše spojili dohromady. To je právně nesmysl, prostě to nejde. Ten člověk má další skutek, čili trestný čin, a to, že byl odsouzen a měl jí to splatit, je opět občansko-právní věc. Čili ona musí podat občansko-právní žalobu a policejní orgán toho člověka za období, za které byl odsouzen, nesmí a nemůže stíhat ze zákona. A mnoho exmanželek to nechápe, a hlavně nechce pochopit.

Třetí extrém - ona musí platit exmanželovi. Ale oni většinou chtějí symbolické částky. Když jsem dostal takový spis, prověřil jsem si, že to už je poněkolikáté, proto jsem exmanželovi navrhnul, že jej vyslechnu jako oprávněného, a ať navrhne exekuci. A ta exekuce byla kolikrát rychlá a ženská dost nechápala, co se děje.

Toto byla a je moje aplikace práva. Navíc, stejně bych toto vypustil z trestního zákoníku. Ať se to řeší pouze občansko-právně.

Ivo LÁTAL