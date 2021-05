Vrbětice: odpovědi neznám

Kladu si neustále otázku: Jak to vlastně je s tou »válkou« proti Rusku. Stali jsme se beranidlem v zájmu jiných, anebo naši představitelé s námi hrají divnou »hru na schovávanou«? Kam až chtějí ve svém scestném zaujetí dojít? A kdo? A proč nám, občanům České republiky, kteří většinou chtějí žít v míru a z výsledků své práce, vnucují něco, co může mít nedozírné dlouhodobé následky a přitom stále přitvrzují? Odpovědi mně skoro nenechávají spát. Tedy obrazně řečeno.

Víte, člověk se zamýšlí a dává si otázky, zvláště když existují pochybnosti, které vyslovují i někteří státní funkcionáři, včetně ministryně spravedlnosti, bývalého elitního policisty Šlachty, exprezidenta Klause či současného prezidenta Zemana. Jednou z nich je, kde je vlastně pravda. Byli ti tzv. ruští špioni skutečně ve Vrběticích a tajně přelezli plot muničního, málo chráněného areálu, aby tam položili výbušninu, která vybuchovala na etapy? Anebo podplatili strážce, aby to udělali sami a přitom došlo k nějaké chybě, při níž sami sebe vyhodili do vzduchu? A proč zmíněná »ruská stopa« se najednou objevila po šesti sedmi letech, právě v době připravovaných velkých jednáních o »miliardový kšeft«? Odpovědi neznáme. Jsou skryty v supertajném materiálu, jenž vlastně téměř nikdo nemůže číst, protože je supertajný. Mluví se tudíž o něčem, co nikdo, nebo téměř nikdo, nezná a jemuž lze jen věřit, nebo nevěřit.

Jsou tu i podle prezidenta dvě hypotézy, nebo víc podle ministryně spravedlnosti? I kdyby se účelově kráčelo jen po jedné z nich, pak druhé by zůstaly, nenašlo-li by se nic na jejím potvrzení, ve hře. Bez ohledu na to, že se právě šetří jen jedna z nich. Ta první totiž už byla potvrzena i soudem a musely by ji nové poznatky vyvrátit. Nemohu za to, ale prezident Zeman měl, na rozdíl od poblázněného vedení vlády, po boji toužící opozice a několika desítek nesmírně »chytrých« senátorů pravdu.

Otázek mnoho, odpovědí málo. Jen jedno je třeba vzít v úvahu. To, že obyčejně neobyčejný plukovník nejen dokázal ovlivnit naši politiku a s ní i řady dalších států, a nebylo k tomu potřeba žádného důkazu, jen tvrzení a »podezření« a všichni tomu »uvěřili«, a ti, co nevěřili, jsou podrobeni tlaku, jaký tu ještě nebyl. Pokud by se plně podařilo, aby zvítězil tento tlak, pak vzniknou mnohé ekonomické »problémy« - na Dukovany, Sputnik V, Nord Stream 2 bychom zřejmě mohli zapomenout. A pak se zbývá jen zeptat: V čím zájmu to všechno? V našem českém či evropském to nebude. Že by šlo o pouhý zájem obyčejného plukovníka lze ovšem předem vyloučit.

Jaroslav KOJZAR