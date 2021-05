Bitky náctiletých

Nedávno jsem byla svědkem šarvátky mezi náctiletými. Tedy oni tomu říkají »hrot«. Jistě jste mnozí zaznamenali, že podobné bitky ve velkém se organizují v Ústí, ale i jinde. A člověku při těch brutálních útocích, které si jiní náctiletí s gustem točí na mobily, trne u srdce. Jak jen mohou?

Pak jsem se ale zamyslela. Měla jsem to »štěstí«, že jsem odmalinka byla spíše individualistka, a nikdy jsem se nedrala do nějaké party, kde se řešila hierarchie. A tak jsem byla ušetřena i potyček. To ale neznamená, že ani dříve nebyly. Pouliční šarvátky byly běžnou součástí starších dětí. Třeba ve filmech Knoflíková válka nebo Rychlé šípy. Zažil je jistě každý kluk.

Jsou tedy tyhle moderní bitky jiné? Důvody jsou více méně stejné, jako před lety, desetiletími, ba staletími. Násilí a agrese jako obranný mechanismus nebo jako nástroj moci, síly a převahy, a nejen jí, je člověku zkrátka přirozený. Mladí lidé se také teprve učí vyjednávat, vyřešit věc kompromisem, přijít na společné řešení, zhodnotit následky, nejednat impulzivně. Jenže do doby, než se to naučí, se násilí někdy jeví jako velmi jednoduché a účinné řešení.

Jenže s rozmachem sociálních sítí dostaly bitky jiný rozměr. Je o mnoho lehčí svolat kamarády na určité místo, je jednodušší někomu vyhrožovat, napsat, co si o něm myslíte a potom ho také veřejně vyzvat na bitku. Důvodem pro, jak oni říkají, »hroty«, mohou být každodenní neshody, řešení nevěry, vyřizování si účtů, pomluvy apod. Anebo prostá sousedská nevraživost, boj o plácek (dnes chráněný očím zvědavých lidí i kamer).

Samozřejmě by nejlepší bylo, aby takové vyhrocené rvačky, které můžeme občas zahlédnout v televizních zprávách, vůbec nebyly. Copak byly děti stejně agresivní i dřív? Nejde jen o pošťuchování jako takové, ale i o způsob, kterým se vede. Dříve to byla bitka tělo na tělo, dnes jsou to ukázky bojových umění s chvaty a kopanci. Vždyť je podobných frajerských bojových akcí plná televize, plný internet…

Ale děti a mladí lidé jsou naším zrcadlem a učí nás o sobě samých, o tom, jak a jakým způsobem věci umíme zvládat, nebo ne. Jsme i my dospělí agresivní a řešíme věci konfliktem, nebo umíme jednat smířlivě? Když ani dospělí nedokážou s agresivitou pracovat, pravděpodobně se někde projeví, a dost možná ve značné míře.

Proto - víte, co dělají vaše děti ve volném čase? A jsme jim dobrým příkladem v chování a zvládání krizových situací?

Helena KOČOVÁ