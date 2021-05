Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Biden: Boháči, zaplaťte svůj podíl!

Americký prezident Joe Biden při pondělní návštěvě státu Virginia vyzval bohaté Američany a podniky, aby zaplatili společnosti svůj »spravedlivý podíl« skrze plánované zvyšování některých daní.

Mají tím pomoci financovat prezidentovy plány prodloužení bezplatného vzdělávání a dalších příspěvků pro pracovníky. Biden zastává názor, že jeho záměr rozšířit veřejné školství uvede do rovnováhy americkou ekonomiku a pomůže Američanům s nejnižšími příjmy, napsala agentura Reuters.

Na cestě k bezplatnému školství

Biden společně se svou manželkou Jill, která je učitelka, navštívili základní školu poblíž města Yorktown a také veřejnou vyšší odbornou školu ve městě Norfolk. »Musíme si vybrat, komu ekonomika slouží. A já proto plánuji daňové úlevy pro zaměstnance a plánuji přimět všechny zaplatit jejich spravedlivý podíl,« řekl prezident.

Šéf Bílého domu nedávno představil ambiciózní investiční plány, z nichž jeden se týká rozvoje infrastruktury a druhý rozvoje vzdělávání, sociálních programů a daňových úlev pro rodiny s nižším či středně velkým příjmem.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Součástí Bidenova sociálního balíku je podle ČTK například rozšíření státem placeného vzdělávání z nynějších 13 na 17 let. Američané by podle prezidentova návrhu měli nově nárok na dva roky předškolního vzdělávání a měli by hrazené dva roky studia po dokončení střední školy.

Nové nároky na rozpočet, které by tato opatření přinesla, chce Biden pokrýt zvýšením daní pro bohaté Američany na úroveň, na níž byly v roce 2001, tedy z nynějších 37 % na 39,6 %. Opakovaně se přitom zavazuje, že zvýšení odvodů se nedotkne nikoho, kdo vydělává méně než 400 000 dolarů za rok (8,6 milionu korun).

Fráze republikánů

Biden však čelí odporu republikánů, kteří jeho plán považují za přílišné vměšování federální vlády do záležitostí států i do životů jednotlivých občanů. Prezident se zavázal, že se bude snažit najít s názorovými oponenty shodu a kompromis, podle některých amerických médií jsou však demokraté připraveni případně jednat sami a prosadit významné změny díky své nynější kontrole obou kongresových komor.

Agentura Reuters poznamenává, že Biden má v takovém případě k naplnění svých předvolebních slibů méně než dva roky. V listopadu 2022 se totiž budou jako každé dva roky konat kongresové volby, jež by mohly poměr sil změnit. Pokud by se republikáni chopili kontroly například v Senátu, byly by vyhlídky Bidenových ambiciózních plánů nulové.

Prezident a nejvyšší činitelé jeho administrativy proto nyní vládní plán propagují po celé zemi v naději, že tato kampaň povede k zisku hlasů některých republikánů v Kongresu. To by celé Bidenově iniciativě, jež je největší svého druhu od 60. let minulého století, zajistilo hladší a rychlejší projednání v Kongresu.

(rom)