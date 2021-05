Řeka Li-ťiang. FOTO - Pixabay

Zelená Čína? Není to utopie

Čínská lidová republika ostře zasáhne proti zločinům páchaným na životním prostředí, aby pokročila v zelené ekonomice. To není sci-fi, to je cíl, který si tato světová mocnost stanovila. Např. úřady města Kuej-lin, jedné z nejpopulárnějších čínských turistických destinací, v posledních letech přitvrdily proti nelegálnímu dobývání a těžbě písku podél řeky Li-ťiang ve snaze chránit životní prostředí regionu.

Řeka Li-ťiang, která je jednou z nejkrásnějších řek na Zemi, se táhne více než 400 kilometrů malebnými krasovými horami a každoročně přitahuje statisíce návštěvníků.

»Nejhorší chování je dobývání,« prohlásil na sklonku dubna čínský prezident Si Ťin-pching při inspekci části řeky. »Bude-li toto horské pásmo zničeno, již se nikdy neobnoví.« Si Ťin-pching řeku popsal jako jedinečný poklad Číny a světa a prohlásil, že její ekologické prostředí by nikdy nemělo být poškozeno. Ti, kdo dál provádějí dobývání a těžbu písku podél řeky, by se měli nejenom zodpovídat, ale měli by být také vyšetřováni na základě jejich trestní odpovědnosti v souladu se zákonem, varoval.

Díky řadě opatření pro snížení znečištění a ochranu řeky a okolních hor se tu životní prostředí už výrazně zlepšilo a přivábilo více turistů a příjmů.

V roce 2019 navštívilo město Kuej-lin 138 milionů turistů, kteří městu vydělali 187,4 miliard jüanů (28,9 miliard dolarů), což je 26,7% a 34,7% nárůst v porovnání s hodnotami v roce 2018.

Čínská zelená transformace

Kuej-lin není ale jediným místem v Číně, které bojuje proti chování, které poškozuje životní prostředí. V loňském roce orgány veřejné bezpečnosti v celé zemi zakročily proti 23 000 případů poškození ekologického prostředí a zdrojů, v rámci kterých byly napáchány škody ve výši 16,6 miliardy jüanů (2,6 miliardy dolarů); zatčeno bylo více než 40 000 podezřelých, uvedlo ministerstvo veřejné bezpečnosti na tiskové konferenci počátkem dubna.

Toto úsilí je součástí čínské kampaně na podporu komplexní ekologické transformace sociálního a hospodářského rozvoje – vize byla nedávno zdůrazněna v plánu rozvoje země na příštích pět let a dále.

Kampaň je v souladu se známou tezí prezidenta Si Ťin-pchinga o ekologickém rozvoji: »Průzračné toky a bujné hory jsou neocenitelným majetkem.«

Druhá největší světová ekonomika, vedená myšlenkou zeleného rozvoje, zvýšila úsilí o podporu nízkouhlíkového rozvoje, čímž se zavázala, že do roku 2030 dosáhne vrcholu svých emisí oxidu uhličitého a do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality.

Na prvním letošním Summitu lídrů ke klimatu, který se konal právě v období Dne Země, potvrdil opětovně Si Ťin-pching tento závazek a vyzval celý svět, aby ruku v ruce vybudoval společenství života.

Turné po Kuang-si

Kuej-lin byl první zastávkou prezidentova inspekčního turné po jihočínské autonomní oblasti Kuang-si Čuang, které proběhlo po summitu lídrů během posledního dubnového víkendu. Vzdal také hold hrdinům, kteří tam zemřeli v řadě bitev, a o den později byl obeznámen s pokroky ve vitalizaci venkova.

Prezident, také generální tajemník ÚV KS Číny (CPC) a předseda ústřední vojenské komise, navštívil památný park věnovaný bitvě na řece Siang-ťiang, ke které došlo během Dlouhého pochodu ve 30. letech, a položil zde květinový koš na počest vojáků Rudé armády, kteří v bitvě zemřeli.

Prohlásil, že tajemství úspěchu čínské revoluce spočívá v ideálech a přesvědčení a naléhal na lidi dneška, aby usilovali o národní omlazení se stejným duchem a odhodláním.

Poté Si navštívil vesnici Mao-ču-šan, jejíž rozvoj a prosperita se opírá o její rozvíjející se hroznový průmysl.

Po celostátním vymýcení absolutní chudoby ve venkovských oblastech se totiž zaměřila Čína na svou další strategii – vitalizaci venkova. Obce v různých regionech jsou vyzývány k tomu, aby rozvíjely různá průmyslová odvětví vhodná pro jejich podmínky, a staraly se tak o lepší život místních obyvatel…

Navzdory poklesu obyvatelstva

Tyto závazky si Čína stanovila navzdory faktu, že letos ohlásí první snížení počtu obyvatel za pět desetiletí – což samo o sobě také celkové ekologicky neutěšené situaci napomůže.

List Financial Times (FT) na konci dubna poukázal na to, že ačkoli sčítání obyvatelstva v nejlidnatější zemi planety skončilo vloni v prosinci a údaje měly být zveřejněny začátkem dubna, dosud se tak nestalo. Podle zdrojů FT je v Číně tato informace považovaná za velmi citlivou, musí ji nejprve zpracovat mnoho vládních složek a dohodnout se na dalším postupu.

Číňanů ubývá navzdory uvolnění původně striktní politiky plánování rodičovství, od čehož si vláda slibovala oživení porodnosti.

Podle FT se při sčítání zjistilo, že má Čína méně než 1,4 miliardy obyvatel, zatímco v roce 2019 se uvádělo, že jich má přes 1,4 miliardy. Hrozí tedy, že v počtu obyvatel Čínu brzy překoná Indie, kde nyní žije 1,38 miliardy lidí. »Výsledek sčítání se promítne do názoru Číňanů na jejich zemi a do práce vládních úřadů. S těmi informacemi je třeba nakládat velmi opatrně,« citoval FT Chuang Wen-čenga z pekingského centra pro Čínu a globalizaci.

Číňané prý zpoždění oficiální informace o výsledku sčítání kritizují na sociálních sítích. Mluvčí statistického úřadu Liou Aj-chua k tomu řekl, že před oficiálním oznámením je třeba ještě učinit »nějaké přípravy«.

FT píše, že snižování počtu obyvatel může mít vliv na největší asijskou ekonomiku v mnoha ukazatelích od spotřeby po péči o seniory. »Postup a rozsah demografické krize v Číně je rychlejší a rozsáhlejší, než jsme si mysleli. Může to mít na zemi zničující dopad,« řekl Chuang, který zjevně naopak pozitivní dopady takového stavu pro životní prostředí vůbec nezvažuje.

Už v minulosti se objevily zprávy, že se v Číně snižuje porodnost navzdory uvolnění politiky jednoho dítěte zavedené koncem 70. let. Podle údaje čínské centrální banky z minulého týdne připadá na jednu Číňanku v průměru 1,5 dítěte, přičemž oficiální odhad byl 1,8.

»Je jasné, že Čína porodnost přecenila. Úkoly, které vyvstávají z demografické změny v Číně, budou větší, než se očekávalo,« uvedla v samostatném materiálu k tématu výsledků loňského sčítání ČTK.

