Mimořádné schůze brzdí projednání zákonů

Neustálé zařazování nových bodů, které se týkají různých kauz, na program jednání Poslanecké sněmovny, může podle místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara zablokovat a paralyzovat chod dolní komory. Komunisté podle něj prosazují projednávání zákonů, které je potřeba schválit ještě v tomto volebním období.

»Pokud si opozice představuje, že každé jednání Poslanecké sněmovny začne novinovým článkem a až do voleb se nedostaneme k programu jednání Sněmovny, potom je to určitá politika, může to tak být, ale KSČM chce, aby se také řešily zákony týkající se občanů,« řekl na tiskové konferenci Luzar. Konkrétně uvedl potřebu řešit situaci v ostravské huti Liberty či nový stavební zákon, na který čekají stavebníci, podnikatelé a řada firem.

Luzar připomněl, že společnost ocelářského magnáta Sandžíva Gupty, která Liberty Ostrava vlastní, se dostala do finančních problémů a nyní se rozhoduje, zda půjde cestou restrukturalizace nebo krachu. Liberty Ostrava je však zisková společnost, která funguje, má odbyt, má předpoklady pokračovat ve výrobě a o její zboží je zájem. »Bohužel tato ocelářská skupina svými problémy může stáhnout do problémů i tuto huť, která je jednou z největších a funkčních v rámci Evropy,« uvedl Luzar. Bylo podle něj jasně řečeno, že Liberty má budoucnost, že nebudou vyvedeny emisní povolenky, nakonec však společnost zvolila jejich prodej a dostala povolenky mimo rozhodovací pravomoc ČR. Od premiéra chce proto slyšet, jaké byly sliby ze strany majitelů společnosti vůči ČR. »Slibuji všem občanům Moravskoslezského kraje a České republiky, že KSČM nenechá tuto věc spát a bude se snažit získat informace o budoucnosti hutního průmyslu v ČR,« zdůraznil Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Řada důležitých bodů leží ladem

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) kritizovala, že také na středeční odpoledne má Sněmovna zařazenou mimořádnou schůzi. Na jejím programu je zhruba šest bodů, které se dotýkají ekonomiky. Jde například o novelu zákona o DPH, o bankách, o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a další. Vostrá připomněla, že všechny body jsou zařazeny i v programu řádné schůze. »Je s podivem, že vláda nedokáže tyto pro ni tak důležité body předřadit a volí formu další mimořádné schůze. Trošku jsme zklamáni z toho, že jednání Sněmovny se teď soustředí pouze na mimořádné schůze, a to ještě celou řadu z nich nejsme schopni ani doprojednat, řada důležitých bodů potom samozřejmě zůstává ladem,« uvedla Vostrá.

Chápe prý vládu v tom, že chce tyto tisky co nejrychleji projednat, protože to jsou body, kde musí dojít k implementaci evropských směrnic a hrozí, že ČR bude penalizována Evropskou komisí. Komunisté proto podle ní program mimořádné schůze podpoří, určitě však nepodpoří projednávání zařazených návrhů zákonů ve zkráceném režimu podle paragrafu 90. »Některé si zaslouží širší debatu než jedno mávnutí,« míní poslankyně.

Zároveň apelovala na vládu a na vedení Sněmovny, aby si vzhledem k blížícímu se konci volebního období, jak vláda, tak jednotlivé politické kluby řekly své priority, které by Sněmovna byla ještě schopna projednat. »Abychom nemuseli jít cestou neustálých mimořádných schůzí,« uvedla Vostrá.

Poslanci ANO otočili

Sněmovna by měla v závěrečném čtení projednat nový stavební zákon, což je podle Luzara jeden z nejvíce očekávaných zákonů českého stavebnictví. »Před třetím čtením se vykrystalizovala kompromisní varianta, varianta mezi zachováním stávajícího stavu rozdělení státní správy a samosprávy, vládním návrhem a návrhem, který se více otevírá developerskému světu,« uvedl poslanec. Připomněl, že dohody, které probíhaly v rámci jednání hospodářského výboru, byly vedeny snahou udělat tento zákon co nejlepší a kompromisní. »Bohužel na posledním jednání výboru se ukázala lobbistická síla developerských skupin, která přesvědčila poslance hnutí ANO a ti hlasovali i v rozporu s názory svých ministrů a začali do návrhu prosazovat body, které jako KSČM musíme odmítnout. Naše tolerance stavebnímu zákonu, pokud by měl projít tak, jak to odsouhlasil hospodářský výbor, tímto končí, protože my odmítáme jít proti občanům,« uvedl Luzar. Jako příklad uvedl, že nově by se za obytný prostor mohl považovat i upravený sklepní prostor bez přímého světla s ventilací. »Je pro nás absolutně nepřijatelné snižovat životní úroveň občanů jenom proto, že v Praze je obrovský hlad po bytových prostorech a lidé jsou tady schopni žít i ve sklepeních,« uvedl. Rozhodování poslanců ANO, kteří dosud drželi určitou linii u stavebního zákona a v druhém čtení hospodářského výboru to celé zvrátili, ho prý zklamalo.

