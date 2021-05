Ilustrační FOTO - Pixabay

Afghánská budoucnost stále nejasná

V pátek 23. dubna přistály na vojenské základně Al-Udeit v Kataru dva obří americké bombardéry B-52 a zahájily zde »pozorovací misi«. Měly za sebou dalekou cestu, startovaly ze základny Minot v americké Severní Dakotě kousek od kanadských hranic.

Armáda obvykle nezveřejňuje přesuny vojenské techniky, tentokrát však udělala výjimku. Podle agentury AP oznámila, že obří bombardéry budou kontrolovat hladký průběh stahování amerických jednotek z Afghánistánu. Velení se obává, že by jednotky mohly být napadány a zatahovány do bojových akcí příslušníky Tálibánu. Není úplně jasné, jak by strategické bombardéry v tom případě byly prospěšné, ale jako odstrašovací prostředek by snad význam podle agentury mít mohly.

Americké obavy jsou zcela na místě, USA porušily mezinárodní dohodu, tedy dohodu, kterou uzavřela loni bývalá administrativa s Tálibánem. V ní se USA zavázaly stáhnout všechny své vojáky z Afghánistánu do května letošního roku. S nimi měla odejít i vojska států NATO, protože USA v roce 2001, při zahájení invaze do Afghánistánu aktivovaly poprvé v historii článek dohody o NATO, že napadení jednoho člena se považuje za napadení všech.

Někteří »spojenci« nečekají na americké stažení, které ohlásil 11. dubna americký prezident Joe Biden s tím, že skončí 11. září, a stahují se urychleně už teď. I oni se obávají, že americký odchod nebude tak snadný. Hovoří se dokonce o tom, že se může zcela zvrátit v opětovné posílení amerických okupačních jednotek. Biden sám dokola mluví o tom, že jednotky v Afghánistánu svou roli splnily (mluví výhradně o dopadení Usámy bin Ládina, na čemž ovšem americké invazní jednotky měly pramalý podíl) a dál v zemi nejsou potřeba. Prý nebude pátým americkým prezidentem, kterého invaze z roku 2001 přežije ve funkci. Možná ale bude.

Příprava konference

Americké porušení dohody s Tálibánem totiž přineslo očekávanou reakci. Hnutí oznámilo, že ukončuje jakákoli jednání s USA. V diplomacii nebývá nic definitivní, ovšem pokud Tálibán své prohlášení dodrží, jde americké diplomacii o hodně. Už počátkem roku se rozběhl proces přípravy mezinárodní dohody o budoucnosti Afghánistánu. Americký ministr zahraničí Antony Blinken, který údajně s iniciativou přišel, si slibuje dohodu asi dvacítky států, bezprostředních i vzdálenějších sousedů Afghánistánu, s Tálibánem. Proběhlo už jakési přípravné kolo v březnu v Moskvě. Trvalo tři dny a nedostatek času prý zavinil, že se strany na ničem nedohodly. Jen je zajímavé, že při jednáních seděli vedle sebe zástupci vlády a Tálibánu. To bývalo dříve nepředstavitelné.

Některá média v této souvislosti uvedla, že jde o důkaz, jak se Tálibán za dvacet let změnil. Prý je to patrné ve více oblastech, nejviditelněji v tom, že islamistické hnutí už neodmítá vzdělávání dívek. Za vlády Tálibánu koncem minulého tisíciletí dívky do škol nesměly, byly vlastně odsouzeny k domácímu vězení.

Američanům čas kvapí

Jednání se ovšem zadrhlo, bylo určeno už několik dat svolání konference, žádné se nerealizovalo. Naposledy 24. duben, k tomuto datu ovšem nebyly rozeslány ani pozvánky, ani program jednání. Přitom čas kvapí. Američané by rádi měli na stole dohodu, že Tálibán se po boku současné vlády zapojí do likvidace sil tzv. Islámského státu (IS), které operují v zemi, že následně vládu uzná a podělí se s ní o moc. Tomu má napomoci síla dvacítky států, které by měly případnou dohodu zaštiťovat. Plán se zdá reálný alespoň proto, že afghánští sousedé mají z tzv. Islámského státu, který povstává z ruin, obavy. Třeba Rusko bere velmi vážně nebezpečí, že IS pronikne do bývalých středoasijských republik SSSR. Prý už se tak děje. Podobné obavy mají i Pákistán a Indie, ta zvláště kvůli napětí v Kašmíru.

Tálibán nemá důvod spěchat

Tálibán nemá žádný důvod ke spěchu, čas ho na rozdíl od Američanů netlačí. Může si počkat do září a pak se pokusit realizovat svůj plán ozbrojeného návratu k moci. Potom by se ovšem přítomnost amerických strojů B-52 blízko eventuálního bojiště mohla podle představ amerického velení hodit. I přes prohru v dlouhé válce by Washington nechtěl podle AP připustit, aby Afghánistán ovládlo otevřeně islamistické hnutí a poskytlo tak pevnou základnu islamistům z celého světa.

(pe)