Alžírsko – Francie. Minulost kalí vztahy

V ranních hodinách 13. února 1960, jenom 45 minut poté, co francouzská armáda odpálila při testu jadernou bombu v alžírské části Sahary, tehdejší francouzský prezident Charles de Gaulle poslal vzkaz svému ministrovi obrany. »Hurá pro Francii,« psalo se podle zpravodajského serveru BBC ve zprávě.

»Tohle ráno byla silnější a pyšnější. Z hloubi srdce děkuju tobě a těm, kteří tak úžasného úspěchu dosáhli,« napsal státník. Detonace plutoniové bomby nazvané Gerboise Bleue (Modrý tarbík) a následných šestnáct detonací jaderných zbraní v Alžírsku byly vnímány jako ukázka francouzské síly a rozvoje. V té době bylo Alžírsko francouzskou kolonií. Nálada v místě exploze, kde na tomto projektu po boku 3500 alžírských dělníků pracovalo 6500 francouzských techniků, vojáků a výzkumníků, však byla méně oslavná. Nálož byla před detonací umístěna na 100 metrů vysokou věž. Svědci vzpomínají na otřásající se zem a když jim bylo povoleno podívat se směrem k výbuchu, uviděli obrovský hřibovitý oblak. Extrémní teploty v místě exploze způsobily, že písek zesklovatěl a proměnil se v černé úlomky. Bomba byla třikrát silnější než ta, kterou Spojené státy americké v roce 1945 shodily na japonské město Nagasaki a která tehdy zničila všechno v okruhu 1,6 kilometru.

Detonaci takto silné zbraně v jihozápadním Alžírsku hájil generál Charles Ailleret, velitel operace, podle kterého byla »při výběru místa zásadní úplná absence života«. S tímto tvrzením však nesouhlasí obyvatelé desítky kilometrů vzdáleného města Reggane. Do této saharské oázy se v roce 1965 přistěhovala rodina Abdar Rahmána Túmího, kterého utrpení místní populace natolik ovlivnilo, že v roce 2010 založil sdružení bojující za ty, které sužovaly následky ozáření. »Když v roce 1960 bomba vybuchla, žilo zde přes 6000 obyvatel. Reggane nebylo uprostřed ničeho,« říká 57letý muž. »Podle toho, co nám řekli výzkumníci, dlouhodobé účinky se projevily zhruba dvacet let po výbuchu první bomby a pokračovat budou ještě desetiletí,« uvádí. »Mnoho z těch, kdo byli kontaminovaní, již zemřeli z neznámých příčin. Bylo jim řečeno, že mají vzácné nemoci, ale konkrétní povahu své nemoci doopravdy neznali,« vysvětluje Túmí.

Protesty až v Lipsku

Bezprostředně po výbuchu nálože se v regionu rozhořely protesty, když radioaktivní spad zaznamenali až v západoafrickém Senegalu, Pobřeží slonoviny, Burkině Faso a východoafrickém Súdánu. Protest se konal i v tehdy východoněmeckém Lipsku, kde malijští studenti odsoudili test provedený jen několik stovek kilometrů od jejich rodných měst. Po čtyřech nadzemních testech v oblasti Reggane se francouzské úřady v roce 1961 rozhodly provést podzemní testy u vesnice In Eker u malebného pohoří Ahaggar. Ale i podzemní testy přinesly problémy. Při výbuchu jedné z náloží byly například radioaktivní látky vyvrženy do ovzduší, protože podzemní šachty v místě exploze nebyly řádně uzavřeny. Když výbuch roztřásl pohoří, kontroloři rychle vyzvali činitele, aby místo opustili, protože bomba v hoře otevřela pukliny a do vzduchu unikly radioaktivní látky. Při experimentu bylo těžce kontaminováno devět vojáků, stejně jako řada vládních činitelů, kteří byli k pozorování výbuchu přizváni. Po více než dvanácti podzemních jaderných testech nedaleko In Ekeru francouzská armáda experimenty přesunula do tichomořské Francouzské Polynésie.

Následky kolonizační správy

Francouzské jaderné testy v Sahaře však i po letech kalí francouzsko-alžírské vztahy. Místní výzkumníci odhadují, že následky radiace trápí tisíce Alžířanů napříč alžírskou Saharou a velká část testovacích míst teprve čeká na dekontaminaci. Celá záležitost nyní znovu vystoupila do popředí kvůli rozhodnutí obou národů ustanovit komisi, jejímž účelem je navrhnout opatření pro uvolnění vzájemných vztahů. Jejich podoba se dodnes odvíjí od 132 let kolonizační správy. Historik Benjamin Stora, kterého francouzský prezident Emmanuel Macron osobně pověřil vypracováním zprávy o kolonizaci Alžírska, se v dokumentu o problematice jaderných testů zmiňuje. Podle něj by Francie a Alžírsko měly na dekontaminaci testovacích oblastí spolupracovat. Tématu kompenzací se však Stora věnoval jen okrajově a jeho návrhy byly příliš vágní, domnívají se Alžířané, kteří stále nesou následky francouzských jaderných pokusů. »Stora je jako krejčí. Ušil přesně to, co Francouzi potřebují,« směje se 49letý aktivista Muhammad Mahmúdí, který věří, že byl na začátku 90. let při vojenské službě nedaleko Reggane vystaven radiaci. Říká také, že ho tehdy nikdo před možnými riziky pobývání v oblasti nevaroval.

