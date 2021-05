Znepokojení nad vztahy se zemí, které jsme hodně dlužni

Členové Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM (VV) na svém jednání 4. května v Domažlicích projednali a přijali stanovisko k aktuální společenskopolitické situaci.

Úvodem si připoměli 76. výročí osvobození naší vlasti od fašistického Německa. Letošní vzpomínky výročí osovobození od fašismu a vítězství ve druhé světové válce mají opět zvláštní akcent, neboť radost z toho, že k nám před 76 lety přišla do našeho domova svoboda, což nemůže nikdo popřít, kalí pachuť zvyšující se rusofobie v souvislosti s vyhrocenými vztahy s Ruskou federací. Vztahy, které opět vymyslela a chytře do těchto dnů, ale také do předvolební kampaně vnesla událost zvaná Vrbětice.

Vláda občanům neustále podsouvá polopravdy, lži a vymyšlená rádoby fakta, která nekorespondují se samotnou událostí před sedmi lety, na což občané nezapomněli. Naopak nejen vláda, ale i zpravodajské služby ztratily na důvěryhodnosti a dnes každý ví, že díky těmto zkresleným informacím dochází k manipulaci lidí a zvyšující se nenávisti proti Rusku a jeho občanům, což nemá opodstatnění. Není to jen otázka Vrbětic, ale i vyřazení firmy Rosatom z výběrového řízení na tendr Dukovany, přetože tato firma má světově šičkové bezpečné zařízení vyrábějící elektrickou energii.

Výkonný výbor vyslovil značné znepokojení nad těmito událostmi i neschopností vlády řešit objektivněji, přesvědčivěji a s politickou rozvahou tyto události. Vždyť jde i o budoucnost energetiky a energetickou soběstačnost v ČR. S tím souvisí i řešení proočkovnosti občanů ČR v boji s pandemií COVID-19 (což je nyní opomíjeno), ale i další události, například zhoršující se situace na Ukrajině.

Neustálé obelhávání občanů, voličů, vede k destabilizaci země, s čímž KSČM v Plzeňském kraji nesouhlasí. Proto bude podporovat taková opatření, která přispějí ke zlepšení vztahů s RF, bezpečnostní a především zdravotní situace v zemi. A také zajištění dobrých mezinárodních vztahů, zvláště potom s RF. Právě této zemi jsme hodně dlužni.

(zr)