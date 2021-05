Vladimír Remek na mítinku ve Voticích před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009

Malá satisfakce v boji za velkého člověka

Haló noviny již informovaly, že na webu Českého rozhlasu (ČRo) Plus byl umístěn pořad s nechutným vyjádřením o jediném československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi, když jistý historik pronesl, že byl »vystřelen jako socialistický rudý opičák do vesmíru«. Zabývala se tím i Rada ČRo.

Samozřejmě ne jen tak sama od sebe - 11. března - poslala předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM a kandidátka KSČM do PSP ČR Petra Prokšanová stížnost. Konkrétně jí šlo o čtvrtý díl pořadu Český wesmjr. Jak se Češi vztahují k časoprostoru nad našimi hlavami? nazvaný Náš člověk ve vesmíru, a na web vložený 7. března.

Ano, opravdu wesmjr – níže zjistíte, že tato verze má větší význam. Slovo wesmjr najdete v Jungmannově slovníku z roku 1839; genitiv wšeho mjra, weškeren swět, das Weltall, die ganze Welt… Slovo vesmír zní stále stejně, jeho význam se ale za dvě stě let posunul – a to směrem nahoru. Pro Jungmanna wesmjr znamenal celek - nebe i země.

Ale zpět k rozhodnutí Rady ČRo. »Takové vyjádření považuji za nedůstojné, ostudné a hanebné. A jsem ráda, že mi Rada Českého rozhlasu dala za pravdu,« okomentovala výsledek Prokšanová.

Předseda Rady ČRo Miroslav Dittrich nejen, že dal stížnosti za pravdu, ale potvrdil, že se stanoviskem, o které požádali vedení ČRo a poskytl ho šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Petr Šabata, se neztotožňuje. Navíc vyzvali vedení ČRo k dodržování části preambule kodexu Českého rozhlasu, kde se píše, že ČRo má dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti a základních lidských práv a svobod.

Šabatova pravda je jiná…

Bohužel, šéfredaktor Šabata, na kterého se vyjádření odkazuje, je trochu jiného názoru a formulace považuje za přiměřené a označuje je dokonce za »jeden z pohledů na historii«. Z kontextu celého pořadu je podle Šabaty prý »zřejmé, že autor nijak nesnižuje úspěchy a odvahu Ing. Vladimíra Remka«.

Vladimíra Remka v roce 2009 přijala tehdejší starostka Votic Jana Kocurová.

»Popisuje hlavně nástroje komunistické propagandy, které mohly v některých občanech Československa, kteří nesouhlasili s režimem vlády jedné strany, vyvolávat pocit, že jde spíše o úspěchy politické než vědecké. Je to jeden z pohledů na historii, který je ve svobodné společnosti, při pluralitě názorů, přípustný,« uvedl.

Doktor Ondřej Váša je podle Šabaty kulturní historik s důkladnou znalostí dějin vesmíru a jeho dobývání. »Ve svém hodnocení letu Vladimíra Remka pak vychází z dlouhodobého konsenzu historického bádání. Literatura k němu je obsáhlá - v češtině stojí za zmínku například studie Remek českého literárního historika Vladimíra Macury v knize Šťastný věk (Academia v roce 2008), která obsahuje poučený rozbor propagandy kolem Remkova letu do vesmíru. Let Vladimíra Remka podle této podrobné práce byl a zůstává především propagandistickým úspěchem Sovětského svazu, který tímto gestem zaútočil na city obyvatel okupovaného Československa. Ani autor, ani dramaturg pořadu, natož Český rozhlas jako instituce tedy neměli v úmyslu snižovat význam letu Vladimíra Remka, ale upozornit na některé jeho další souvislosti,« perlí Šabata dále ve svém hodnocení.

Nasazená koruna

Korunu všemu nasadil Šabata v samém závěru, kdy se jal poučovat dokonce i v nehistorických tématech, když v závěru napsal: »Pro upřesnění – pořad v této podobě nevysílal Český rozhlas Plus (ani v premiéře Český rozhlas Dvojka), tato verze je umístěna na webových stránkách stanice a je u ní uvedeno, že se jedná o sestřih autora:

https://plus.rozhlas.cz/cesky-wesmjr-jak-se-cesi-vztahuji-k-casoprostoru-nad-nasimi-hlavami-8435937.«

Proč vyvracel to, co nikdo netvrdil, ví asi jen on sám, ale úplně zapomněl, že hned v úvodu sám napsal: »…odpovídám na Vaši stížnost na pořad Český vesmír. Jak se Češi vztahují k časoprostoru nad našimi hlavami? (čtvrtý díl s názvem Náš člověk ve vesmíru) z 11. března 2021…« Tolik tedy k v úvodu vysvětlovanému slovu »wesmjr«, který je nejen v názvu pořadu, ale i v jím uvedeném odkazu – ví vůbec pan šéfredaktor, jak se pořad, který tak fundovaně hájí, správně jmenuje, anebo se jen spletl, a pak jeho poučování ostatních jde trochu jiným směrem…?

Angažování má smysl!

Je až s podivem, čeho jsou schopni někteří protiruští »bojovníci« ve své snaze o co nejlepší »zásah« v jakési nevypsané, možná ale i vypsané, soutěži. Nevadí jim ani cíl v podobě prvního kosmonauta z území dnešní Evropské unie a bývalého europoslance a velvyslance…

A ještě jednu maličkost nelze nevzpomenout. Všimli jste si, že když jeden (třeba fotbalista českého klubu) ÚDAJNĚ řekne typicky finskému fotbalistovi cosi o opičákovi, může to mít úplně jiné následky, než když to o někom úplně jiném PROKAZATELNĚ řekne někdo druhý? Asi proto, že šlo o »propagandistický úspěch Sovětského svazu«…

»Přestože pan Šabata neprošel žádnou sebereflexí, myslím, že moje stížnost smysl měla. Angažujte se, má to smysl!« vyzývá Prokšanová.

(zmk)

FOTO – archiv autora



