Prezident Zeman: Nezapomeňte si pozvat pana Hamáčka...

»A komu tím prospějete, co?...« Kdo by neznal tuhle dávno už zlidovělou, populární repliku Miroslava Donutila alias majora Šebka z Pelíšků. Od té doby tato otázka ožila mnohokrát, naposledy protéká názorovými proudy vrbětických výbuchů. Komu Vrbětice prospívají?

Není asi snadné býti v dnešních časech pro členy PK ČSSD, ale i členy oddaným sociálním demokratem. Obecně řečeno »nalevo« se v roce 2021 komfortně nežije. O tom není sporu. Troufnu si však tvrdit, že komunisté díky svým konzistentním postojům, neměnnému sociálnímu programu a čistému štítu, bez privatizačních a jiných skandálů, žijí v neporovnatelně větším klidu - minimálně proto, že se každé ráno nebudí hrůzou, kdo na někoho z vedení zase něco vytáhne.

Z loňského jarního hrdiny v červeném svetru se stal dezorientovaný muž, horko těžko hledaje východ z bludiště lží a polopravd. Podle seznamzpravy.cz se totiž chtěl v Moskvě, kam nakonec neodletěl, dohodnout s Rusy na zahlazení tzv. kauzy Vrbětice výměnou za nákup vakcíny Sputnik V. Určitě v tom ale »nelítá« sám, do přípravy tohoto nevídaného handlu mělo být zasvěceno více režimních prominentů. Netvrdím, že to pravda je, ale neříkám ani opak. Tak či tak se kolem Vrbětic děje stále více podezřelého, ve finále ovšem do sebe až nápadně harmonicky zapadajícího. Nevím, proč se pak vicepremiérovi kolegové z partajního vedení diví, že skutečně levicoví sociálně demokratičtí občané se podle našich poznatků stále více kloní ke KSČM.

Spekuluji velmi nerad, ale doporučuji vaší pozornosti závěrečnou pasáž rozhovoru prezidenta republiky k Vrběticím na TV Prima. Kdo ví, proč se Miloš Zeman tolik zajímal o to, zda si v souvislosti s touto kauzou pozvala moderátorka Terezie Tománková i Jana Hamáčka...

Prezident: »A nezapomeňte si pozvat pana Hamáčka, abyste ho zpovídala stejně urputně, jako to děláte se mnou.«

Terezie Tománková (TT): »Na to Vám odpovím, že jsem pana Hamáčka samozřejmě zvala a zveme ho dál.«

Prezident: »Do tohoto pořadu, do Partie?«

TT: »Ano.«

Prezident: »A byl tady?«

TT: »V Partii byl pan Hamáček několikrát, po kauze Vrbětice zatím ne. Doufejme, že se tak stane.«

Prezident: »Tak ho pozvěte znovu.«

TT: »Snad to slyší. Pane prezidente, děkuji.«

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM