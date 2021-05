Rusofobie zabíjí

Ptáte se jak? Způsobů je více, počínaje provokováním světové jaderné války, v níž by nebylo vítězů, v které by případní přeživší záviděli zahynuvším. Zůstanu ale jen u sabotování možnosti očkovat naše občany proti obávanému koronaviru nejlepší vakcínou Sputnik V. Děje se tak v situaci, kdy dodávky západních vakcín jsou nejen méně kvalitní, ale hlavně jsou uskutečňovány v mnohem menším než dohodnutém rozsahu.

Ruské sérum proti koronaviru Sputnik V bylo v Rusku podmíněně schváleno k hromadnému očkování 5. prosince 2020. Mezitím bylo podmíněně schváleno v dalších 60 státech, přes intenzivní diskreditační kampaň organizovanou západním farmaceutickým průmyslem. Sputnik V je mnohokrát levnější ve srovnání se západními vakcínami. A za zisky západního farmaceutického průmyslu se chodí i před mrtvoly. Ano, na počtu zbytečných obětí koronaviru z řad nejen našich občanů opravdu nezáleží. Ví o tom své i britsko-švédská očkovací látka AstraZeneca, čínské vakcíny ad.

V zájmu krvavých zisků firmy Pfizer byl na Slovensku popraven ministr zdravotnictví a po něm i kontroverzní premiér. Dopustili se neslýchaného, pokusili se »načerno« dovézt na Slovensko jisté množství očkovacích látek Sputnik V a snížit tak počet zemřelých občanů Slovenska s koronavirem. V Česku za účelem znemožnění dovozu prý »ideově závadného« Sputniku V a možnosti ruské účasti na výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech byla vykonstruováno ničím nepodložené obvinění ruských tajných služeb z výbuchů špatně hlídaných muničních skladů ve Vrběticích.

Kdyby Česko místo idiotské politiky rusofobie se snažilo získat vakcínu Sputnik V, mohlo koncem roku 2020 začít touto očkovat. Rozdíl zemřelých s koronavirem v Česku mezi 27. prosincem 2020 a 28. dubnem 2021 byl 18 097 osob. Kdyby se očkováním Sputnikem V podařilo zachránit jen 5 procent zemřelých v uvedené době, bylo by zachráněno 905 lidských životů. Politika rusofobie, provozovaná Bezpečnostní informační službou, nesmiřitelnou opozicí ODS, TOP-09, KDU-ČSL, Piráty a STAN, senátní většinou, většinou médií hlavního proudu a některými nevládními organizacemi, je ale klidně obětovala. Na životech českých občanů nezáleží. A to si nově pečený ministr zahraničních věcí ČR Kulhánek dovoluje tvrdit, že »Česko je hrdý a sebevědomý stát«. Jedině, že by hrdost a sebevědomost Česka spočívala v lezení před našimi západními protektory po čtyřech a nechávání svých občanů zbytečně umírat na koronavirus.

Jan ZEMAN