Ilustrační FOTO - Pixabay

Nekonečný seriál »Nový stavební zákon«

Ke schvalování nového stavebního zákona, který ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) označila za nejzásadnější zákon tohoto volebního období, se poslanci nedostali. O předloze diskutovali celé dopoledne, pokračovat v debatě by měli zítra. Zákon má usnadnit a zrychlit stavební řízení.

Základem nového stavebního zákona musí být podle Dostálové dodržování lhůt. Proto je podle ní nutné, aby celá stavební správa přešla pod stát. Právě kolem takzvaného institucionálního modelu zákona jsou od začátku projednávání největší spory. »Co se týká projednávání ve Sněmovně, tak jsme s opozicí ve shodě v těch základních věcech, co se týká změny procesu. V čem se lišíme, je institucionální podoba. My musíme trvat na podobě, kterou předložil hospodářský výbor. Protože alfou a omegou nového zákona je dodržování lhůt,« uvedla Dostálová.

Důležitá je podle ní také zastupitelnost úředníků, která v současném modelu není možná. »A pro nás je zcela zásadní, aby úředníci byli zastupitelní. Aby se už nikomu nikdy nestalo, že přijde na stavební úřad a dočká se nápisu - pro nemoc zavřeno,« doplnila ministryně.

V rozpravě zaznívaly hlavně kritické projevy opozičních poslanců, kterým se nelíbí jak vládou navržený hybridní model, tak i model čistě státní stavební správy, kterému dala Sněmovna přednost.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše vládní návrh stavební řízení neurychlí. »My směřujeme ke stejnému cíli, ale návrh, který nyní budeme projednávat, předpokládá, že vezmu-li problém někde v obci a přesunu ho do jakéhosi megaúřadu, ten problém se vyřeší,« prohlásil. Vyzdvihoval výhody digitalizace stavebního řízení.

Naproti tomu místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar poukazoval na problémy, které digitalizace přináší. Ukázalo se to podle něj například při sčítání lidu. »Digitalizace není samospásná,« uvedl. Zmínil také elektronický systém podávání daňových přiznání, který funguje již léta, a stejně hodně lidí podává daňové přiznání na papíře. Řada lidí podle Luzara bude chtít podávat na papíře i dokumenty ke stavebnímu řízení. »To není o digitalizaci, to je prostě o povaze lidí, jak přistupují k úřadu a ke svým činnostem,« uvedl. Digitalizace podle něj přináší obrovská rizika hlavně ve vnímání lidí. Zdůraznil, že komunisté chtějí, aby státní správa fungovala tak, jak je psáno v zákoně. »To jest, občan může dělat vše, co mu zákon nezakazuje. Ale úředník může dělat pouze to, co mu zákon dovoluje,« prohlásil Luzar.

Místopředseda Poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

Proti budovám na zelené louce

Jan Čižinský (KDU-ČSL) kritizoval centralizaci stavebního řízení v nově navrženém Nejvyšším stavebním úřadu a jeho územních pracovištích. Popsal mimo jiné, že se sousedé budou se stavebníky setkávat u soudu kvůli sporům o stavby.

Místopředseda ODS Martin Kupka poukazoval mimo jiné na to, že Nejvyšší stavební úřad má mít kolem 13 tisíc úředníků. »Vytvoření úřadu s počtem 13 tisíc úředníků velmi pravděpodobně ochromí stavební řízení,« uvedl. Podle Dostálové ale z nynějšího počtu 12 až 13 tisíc úředníků jich bude stát potřebovat jen asi pět až šest tisíc.

Kupka varoval také před nedostatkem vhodných kancelářských prostor. Vláda uvedla, že nepočítá se stavbou budov pro zaměstnance, ale jen s pronájmem jiných prostor, třeba od Správy železnic, která má k dispozici asi 1200 nádražních budov. Dostálová již dříve poslancům řekla, že se snaží jednat třeba se starosty o tom, aby úředníci mohli zůstat na svých dosavadních pracovištích. Ujistila, že stát nebude stavět nové budovy na zelené louce.

Samosprávám podle průzkumů věří víc občanů než státní správě, poznamenal Ivan Adamec (ODS). Žádný starosta podle něj nechce mít pod jednou střechou úředníky dvojího postavení, dokonce s definitivou. Kladl si otázky, jak spolu budou vycházet, jak budou sdílet společné prostory nebo jak to bude se služebními auty.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) varoval před pozměňovacím návrhem poslance ODS Jana Bauera, který předložil k související předloze, jež mění kromě jiného zákon o ochraně přírody a krajiny. Bauer v něm navrhuje, aby kompetence v ochraně přírody v národních parcích a chráněných krajinných oblastech přešly na stavební úřady. Brabec řekl, že návrh považuje ve svých důsledcích za nebezpečný. Vyzval poslance, aby pro něj nehlasovali.

U stavebního zákona poslance čekají desítky hlasování o pozměňovacích návrzích. Jen u stavebního zákona by mohlo jít o víc než 60 hlasování. Poté budou poslanci rozhodovat i o souvisejícím změnovém zákonu, který mění jiné zákony. U něj se sešlo asi pět desítek návrhů.

Účinnost normy by podle plánu MMR měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

(jad)