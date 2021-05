Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Garance arménské bezpečnosti

Rusko buduje dva nové vojenské areály na jihu Arménie v blízkosti hranic s Ázerbájdžánem.

Uvedla to agentura RIA Novosti s odvoláním na Nikola Pašinjana, který zůstává do červnových předčasných voleb arménským premiérem. Podle něj mají nové vojenské strategické body posílit arménskou bezpečnost. V loňské válce s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach Arménie přišla o 4005 vojáků a část území. Boje ukončilo po měsíci a půl příměří dojednané právě Ruskem. »Není tajemstvím, že v Sjunikské provincii byly založeny dvě pevnosti 102. ruské vojenské základny,« uvedl Pašinjan v projevu před parlamentem. »Je to další garance bezpečnosti nejen pro Sjunikskou provincii, ale pro celou Arménii,« dodal úřadující premiér.

Sjunikská provincie je vklíněná mezi ázerbájdžánskou exklávu Nachičevan, Írán a Ázerbájdžán, a představuje tak podle agentury Reuters pruh území strategického významu. Arménský ministr obrany v únoru uvedl, že Jerevan chce, aby Rusko posílilo svoji přítomnost v zemi a rozmístilo vojska poblíž ázerbájdžánské hranice.

Ruská 102. vojenská základna leží na severozápadě Arménie ve městě Gjumri. Kromě toho Moskva vyslala po loňské válce mezi Arménií a Ázerbájdžánem asi 2000 vojáků do Náhorního Karabachu, enklávy v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem. Rusové na místě dohlížejí na dodržování míru.

Pašinjan v dubnu rezignoval na funkci premiéra, aby umožnil předčasné volby. Ty jsou naplánovány na 20. června. Pašinjanovu demisi požadovala opozice od chvíle, kdy premiér loni v listopadu přistoupil na dohodu s Ázerbájdžánem o ukončení bojů, kterou zprostředkovalo Rusko. Ázerbájdžán se domohl územních zisků. Pašinjan dohodu hájí s tím, že jinak by země čelila naprosté vojenské porážce, ale takto si zachovala kontrolu nad většinou Karabachu. Podle arménské ústavy jsou předčasné volby možné, jen pokud je rozpuštěn parlament. Ten se rozpouští, pokud není do dvou týdnů od rezignace premiéra dvakrát po sobě zvolen nový předseda vlády. Pašinjan řekl, že se v nadcházejících volbách hodlá znovu ucházet o premiérský úřad. Při pondělním hlasování parlamentu pro něj zvedl ruku jen jeden poslanec. Tři zákonodárci byli proti a 75 se zdrželo hlasování, informovala místní stanice Azatutjun, pootevřeli tak dveře k předčasným volbám.

(čtk)